Le Chromecast Ultra en surchauffe avec Google Stadia

Depuis ses débuts le Chromecast Ultra est sujet à de nombreux problèmes de surchauffe. Hier, Google a lancé son service de cloud gaming Stadia, et justement la firme de Mountain View a décidé d’utiliser le Chromecast Ultra comme dispositif pour lancer les jeux vidéo sur votre télévision.

Dès les premières heures du lancement de Stadia nous avons testé à la rédaction ce nouveau service. Malheureusement, l’expérience utilisateur n’était pas si positive puisque nous avons été confrontés à de nombreux bugs et ralentissements dans le jeu. Cerise sur le gâteau, il semblerait qu’une nouvelle fois, les problèmes de surchauffe du Chromecast Ultra soient de retour. En effet, de nombreuses plaintes remontent à la surface, car certains des premiers joueurs Stadia ont des soucis de plantage lorsqu’ils jouent à des jeux sur leur télévision. Sur Reddit ou Twitter, on a repéré de nombreux messages d’utilisateurs touchés par ce problème.

Have to say.. Stadia just works really well so far. Looks way better on my TV than on my desktop/laptop browser. No lag, no fragments. That Chromecast Ultra gets crazy hot though..

