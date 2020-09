Le code source de Windows XP fuite sur le web

En fin de semaine dernière, le code source de Windows XP et Windows Server 2003 a fait l’objet d’une fuite en ligne. Nous avons pu localiser plusieurs torrents pour le code source des deux systèmes d’exploitation sur différents sites de partage de fichiers. Bien que partagé en privé depuis des années, c’est la première fois que le code source de Windows XP fuite en public. Microsoft, surprise par cette information, a immédiatement pris la décision d’enquêter pour trouver la personne à l’origine de cette fuite.

