Le dernier chasseur de sorcières va avoir le droit à une suite

En 2015, le film Le dernier chasseur de sorcières sortait au cinéma. Un film mettant notamment en scène Vin Diesel Rose Leslie ou encore Elijah Wood dans lequel l’acteur surtout connu pour la franchise Fast and Furious incarnait Kaulder, un guerrier immortel. Celui-ci, un chasseur de sorcières, doit retrouver la mémoire afin de comprendre pourquoi une ancienne menace refait surface. Un film qui se laisse regarder à condition de ne pas être trop exigeants et que l’on pensait destiné à rester dans les tréfonds de l’histoire cinématographique. Mais, Vin Diesel semble avoir d’autres idées.

L’acteur fait actuellement la promotion du film Bloodshot. Il a aussi été contraint de repousser la sortie du prochain épisode de Fast and Furious en raison de l’épidémie de coronavirus. Cela ne l’empêche pas de travailler à de nouveaux projets comme il l’a expliqué au site Collider.

Lionsgate est venu me voir en me disant : « on met un auteur sur le prochain épisode ». C’est plutôt cool et c’est encore récent. Ils veulent vraiment créer une suite au dernier Chasseur de Sorcières.