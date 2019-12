Le Desert Bus a récolté plus de 48.000€ pour réaliser le rêve des enfants malades

Ce weekend, du vendredi 29 novembre à 11h jusqu’à dimanche 1er décembre 23h, c’était la septième édition du Desert Bus de l’Espoir en France. Un événement caritatif organisé par l’association Loisirs Numériques dont l’objectif est de récolter des fonds pour l’association Les Petits Princes qui permet de réaliser le rêve des enfants malades.

Vivez le Desert Bus 2019 de l’interieur !

C’est avec une immense joie que nous avons été invités à ce Désert Bus de l’Espoir, le samedi 30 novembre 2019 de 13h à 15h pour conduire ce fameux bus dans le désert. Le but était de discuter, d’échanger autour du jeu vidéo pour récolter des fonds pour l’association Les Petits Princes.

Pendant 60h non-stop, plus d’une cinquantaine de streameurs, journalistes, influenceurs, comédiens, acteurs, ou encore chanteurs se sont succédé pour mobiliser leur communauté et récolter un maximum de dons. L’animateur Alex Goude et la comédienne Brigitte Lecordier étaient le parrain et la marraine de cette édition 2019. Il faut savoir que réaliser un rêve coûte en moyenne 3.000€. Au bout du marathon, ce sont 48,183€ qui ont été récoltés pour l’association.

C’est ainsi près de 16 rêves qui pourront être réalisés dans un futur proche. En 2020, l’association des Petits Princes réalisera le 8000e rêve en 32 ans ! Soit en moyenne 250 rêves par an pour les enfants gravement malades ou en situation de handicap. Revivez l’événement autour d’une vidéo — making of pour vivre le week-end comme si vous y étiez !

Une édition 2019 couronnée de succès !

Dominique : Le Désert Bus c’est une belle aventure avec des jeunes qui sont là le midi, le soir, la nuit. Pour que l’on essaie d’atteindre un objectif important, pour avoir des dons. L’association Les Petits Princes depuis 32 ans réalise les rêves d’enfants gravement malades. À ce jour, nous sommes en lien avec 150 services pédiatriques, et un chiffre encore à retenir, en 2020, on réalise le 8000e rêve ! Alors chaque don est important. Réaliser le rêve d’un enfant malade, c’est quelque chose de fabuleux. Parce que le sourire d’un enfant est quelque chose d’important, pour l’aider à combattre contre la maladie. L’aider à se projeter dans l’avenir, et puis surtout, quelque chose de très important – c’est qu’un enfant malade, quelque soit sa maladie ou son handicap est un enfant avant tout. Avec son imaginaire qui est solide, qui est ancré. Et bien évidemment, la maladie, si elle est là, si elle peut lui permettre de réaliser quelque chose auquel il ne pense pas. Parce qu’il est à l’hôpital, et qu’il va réfléchir à plusieurs choses qui pourraient l’éloigner de la maladie tant mieux ! Alors, on a besoin de vous !

Réaliser le rêve d’un enfant malade, c’est quelque chose de fabuleux

Mickael Newton : Nous avons créé l’association [Loisirs Numériques] il y a bientôt dix ans. L’idée est de faire en sorte qu’il y ait le plus de moments festifs entre personnes qui aiment bien le jeu vidéo et aussi les personnes qui n’aiment pas trop ça. Et de les rassurer sur ce qu’est le média et son importance dans l’ère d’aujourd’hui.

Pour le Désert Bus de l’Espoir, c’est un événement caritatif un peu bizarre, avec le jeu le plus ennuyeux du monde. On fait une sorte de téléthon/marathon pendant 60 heures non-stop sur Twitch. Chaque année, on soutient une association caritative en l’occurrence Les Petits Princes. C’est la troisième fois qu’on les soutient, on est là pour récolter le plus de fonds pour eux afin de dépasser les 50.000€. Le but est de conduire ce bus dans le désert, il n’y a pas grand-chose à faire. Et le but est de faire une sorte de chaîne de l’espoir entre tous les invités que l’on invite. Des personnes qui travaillent dans le milieu, des artistes, des personnes dans le monde du jeu vidéo, des représentants d’associations… Tout en motivant les viewers qui nous regardent à donner et se mobiliser pour la bonne cause.

Élodie : Cette édition 2019 se déroule plutôt bien, c’est la septième édition, on espère battre le record de l’année dernière qui était d’un peu plus de 50.000€. Pour l’instant, on est très bien, on a fait un très bon début. On espère continuer sur cette voie !

Presse-citron : Est-ce qu’il y a eu un moment qui a pu te marquer au cours des dernières éditions du Désert Bus de l’Espoir ?

Élodie : Au cours de ces sept dernières éditions, il s’est passé plein de choses vraiment sympas. Ce qui m’a le plus marqué ce sont des souvenirs beaucoup plus concrets qui concernent directement l’association Petits Princes pour laquelle on récolte des dons, et dont la mission est de réaliser le rêve d’enfants malades. Et l’on a pu assister en direct lors des deux dernières éditions à la réalisation de rêves de petits princes, parce qu’ils rencontraient leurs stars qui elles-mêmes étaient venues conduire le bus. On a donc eu un rêve réalisé avec la chanteuse Tal et un autre avec Gotaga. C’est donc de très bons souvenirs, parce qu’on voit l’effet direct qu’ont les dons, et l’impact positif de ce marathon.

P.C : On peut donc d’ores et déjà se donner rendez-vous en 2020 ?

Élodie : Oui, rendez-vous en 2020 !

On a pu assister en direct lors des deux dernières éditions à la réalisation de rêves de petits princes […] C’est donc de très bons souvenirs, parce qu’on voit l’effet direct qu’ont les dons, et l’impact positif de ce marathon.

Rendez-vous en 2020 !

Cette année, ce sont donc 48,183€ de dons qui ont été récoltés pour l’association des Petits Princes. Encore un énorme bravo à l’ensemble des bénévoles et des organisateurs de l’association Loisirs Numériques. Encore un énorme bravo a tous les participants qui sont venus conduire le bus. Et encore bravo et merci aux donateurs qui ont permis de récolter autant d’argents.

Rendez-vous maintenant en 2020 pour la huitième édition du Desert Bus de l’Espoir, n’hésitez pas à suivre l’événement sur Twitter ou Twitch, ainsi que l’association des Petits Princes sur leur site internet officiel. Nous remercions les organisateurs pour leur invitation et leur autorisation à filmer les coulisses et le temps consacré pour recueillir quelques réactions lors de ce beau week-end.