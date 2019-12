Le FBI vous invite à masquer la caméra de votre Smart TV

Le FBI a partagé publiquement un communiqué de presse pour évoquer les Smart TV. L’agence explique que le Black Friday est une bonne occasion de rappeler que les téléviseurs peuvent être utilisés à mauvais escient par certaines entités.

Oregon FBI Tech Tuesday: Securing Smart TVs: In this week's FBI Tech Tuesday segment, we look at ways to protect your smart TV from being accessed by bad cyber actors. https://t.co/IHGM6NBCXM — FBI Portland (@FBIPortland) November 27, 2019

Votre Smart TV à la merci des constructeurs et des hackers ?

Comme l’indique le FBI, ces téléviseurs connectés peuvent tout d’abord être un moyen pour les constructeurs de vous espionner. Par le biais de votre Smart TV, ces derniers peuvent savoir ce que vous regardez et ce que vous écoutez, des données personnelles précieuses pour les entreprises. On pourrait alors imaginer que celles-ci établissent les habitudes de vous et de votre foyer afin de vous proposer des publicités ciblées.

D’autre part, le FBI évoque aussi des risques de piratages par des personnes mal intentionnées. L’agence précise qu’il faut donc limiter au maximum l’accès au micro et à la caméra de la Smart TV. Vous pouvez désactiver celle-ci dans les réglages, mais il est tout de même conseillé de la recouvrir d’un ruban d’adhésif ou d’un dispositif recouvrant. Des mesures similaires avaient déjà été évoquées par James Comey, ancien directeur du FBI qui conseillait aux utilisateurs de masquer la webcam de leur ordinateur.

Le FBI résume de la sorte : « Outre le risque que votre fabricant de télévision et les développeurs d’applications vous écoutent et vous regardent, la télévision peut également être une passerelle pour que les pirates pénètrent dans votre maison. Un cyberacteur malveillant peut ne pas être en mesure d’accéder directement à votre ordinateur verrouillé, mais il est possible que votre téléviseur non sécurisé lui permette d’accéder facilement à la porte dérobée via votre routeur ».

Plus globalement, il est recommandé de s’interroger sur la politique de confidentialité mise en place par le constructeur ainsi que sur la régularité des mises à jour. Vous devriez aussi être en mesure de désactiver la collecte de vos données.

Malgré les recommandations de l’agence américaine, il semblerait qu’aucun téléviseur connecté à la sorte n’ait été la cible d’attaques réalisées par le biais de moyens évoqués par le FBI. En tout cas pour l’instant.