Le Flic de Beverly Hills : Netflix va faire revivre Axel Foley

Depuis un moment déjà les rumeurs vont bon train. L’idée d’un retour du Flic de Beverly Hills est dans les tuyaux et un projet avait même été confié en juin dernier au duo de réalisateurs belges Adil El Arbi et Bilall Fallah. Mais c’est désormais confirmé, le policier incarné par Eddie Murphy sera bien de retour sur Netflix pour un quatrième film. L’entreprise s’associe pour cela au studio Paramount qui travaillait déjà sur ce nouveau long métrage. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les deux compagnies collaborent ensemble. Elles avaient en effet œuvré de concert sur The Cloverfield Paradox.

Comme le souligne Écran Large, la possibilité d’une suite a probablement été retardée en raison du caractère un peu daté des trois premiers films. Mais le retour en force de la culture populaire des années 80 a sûrement bien aidé à motiver la plateforme de streaming. Elle est d’autant mieux placé pour y croire que sa série phare Stranger Things surfe à plein sur la mode des eighties.

Une option pour une cinquième film a déjà été posée

Eddie Murphy lui même et Jerry Bruckheimer prennent en charge la lourde tâche de rédiger le scénario de ce quatrième film. Ils devront par ailleurs trouver un réalisateur. Il faut noter que c’est une arrivée en force pour l’acteur américain sur Netflix. Le comédien a en effet récemment signé un accord avec le service de streaming pour la production de plusieurs stand-up.

Pour rappel, le Flic de Beverly Hills suit les aventures d’Axel Foley, un policier de Detroit. Il finit par débarquer en Californie pour enquêter sur la mort d’un de ses amis. L’occasion de déterrer quelques dossiers sensibles et de se heurter aux mœurs très particulières de la police locale.

Il est encore bien trop tôt pour évoquer une date de sortie, le projet n’en étant qu’à ses balbutiements. Netflix compte en tout cas beaucoup sur les aventures d’Axel Foley puisqu’une option sur un cinquième film a même été posée. Pour ceux qui voudraient rattraper le temps perdu, le premier volet du Flic de Beverly Hills est justement disponible sur la plateforme de streaming.