Le « .fr » fête son 33e anniversaire

L’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) est chargée, par l’État, de gérer les noms de domaines en .fr. Cette association doit également gérer les extensions d’outre-mer, que ce soit le .re pour l’île de la Réunion, le .pm pour Saint-Pierre et Miquelon, le .tf les Terres australes et antarctiques françaises, le .wf de Wallis-et-Futuna et finalement le .yt pour Mayotte.

Aujourd’hui, l’Afnic fête les 33 ans du .fr ! Au cours de ces années, l’extension a connu un réel succès. En septembre 2019, l’association compte plus de 3,4 millions de noms de domaine avec l’extension .fr, ce qui représente une part de marché de 37,2%. Un record historique pour le .fr. Avant 2004, il fallait justifier le fait que nous exercions une activité professionnelle sur le territoire français. Après cela, il a été bien plus simple d’obtenir son site en .fr. Cependant, si cette extension est bien plus accessible, elle transmet un aspect sérieux aux visiteurs.

Une extension en constante progression dans les années à venir

Ce n’est que depuis 2006 que les particuliers y ont accès. L’Afnic ajoute que depuis cette date, les TPE/PME privilégient grandement le .fr au .com. 52% optent pour le .fr contre 40% pour le .com. Si le .com reste en principe plus cher que le .fr, le fait d’acheter un nom de domaine avec l’extension française permet de soutenir indirectement les projets en rapport avec le secteur du numérique en France. 90% des bénéfices de cette extension vont pour ce type de projets.

Pierre Bonis, le directeur général de l’Afnic se montre très optimiste et déclare : « Nous anticipons une grande marge de progression pour le .fr, puisqu’on estime qu’encore un quart des TPE/PME en France n’a pas de site internet ». En 2018, le .fr grimpait à la 13e place du classement des extensions les plus utilisées. Le .com figure évidemment à la première place, suivi du .cn (Chine), du .tk (Tokelau), puis du .de (Allemagne).