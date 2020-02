Le Japon officialise sa mission MMX et va s’envoler pour Mars

On parle souvent de la NASA, de la CNSA, ou encore de l’ESA, mais de son côté le Japon continue également son exploration spatiale. L’agence spatiale japonaise, JAXA, vient d’annoncer que le projet d’exploration des lunes martiennes est officiellement lancé. Cela signifie que les équipes peuvent commencer à travailler sur le matériel et les logiciels de la mission avant un lancement prévu en 2024.

Our MMX mission officially proceeds to the development phase today 🆕🛰! Please keep checking our twitter and website as we continue to develop the spacecraft ✨

— Martian Moons @JAXA (@mmx_jaxa_en) February 19, 2020