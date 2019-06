Le jeu Cuphead sera bientôt jouable dans vos voitures Tesla

Lors de son lancement en 2017, le jeu Cuphead a connu un gros succès sur Xbox One, console sur laquelle il était exclusif. Un succès qui fut renouvelé cette année avec la sortie du jeu sur Nintendo Switch suite aux accords entre Nintendo et Microsoft. Derrière sa direction artistique vraiment excellente, qui pourrait faire penser que Cuphead est un hommage aux anciens Disney des années 1930/1940, se cache en réalité un jeu beaucoup plus sombre et assez difficile. Le genre de jeu qui semble amuser Elon Musk le PDG de la marque de voiture Tesla, qui se réjouit de l’arrivée du jeu sur… Certaines de ses voitures !

Cuphead version Tesla

C’est au cours d’un podcast chez nos confrères d’IGN, qu’Elon Musk, PDG de la marque Tesla a annoncé que le jeu Cuphead développé par le Studio MDHR allait bientôt arriver sur certains modèles des véhicules Tesla. Pour le moment, Cuphead fonctionnera sur le tableau de bord des Tesla 3, S et X dans les prochaines semaines.

On travaille sur Cuphead. C’est un jeu cool. C’est incroyablement difficile. C’est sadique. C’est une histoire tordue. C’est sombre. Ça ressemble à ces choses toutes mignonnes de chez Disney, sauf que tu te dis « l’histoire est très sombre ».

Elon Musk, PDG Tesla

Bien entendu, c’est une version bien spéciale qui arrivera pour le jeu sur les voitures électriques Tesla. On apprend ainsi que le jeu proposera seulement le premier monde et seulement cinq boss ! Ce qui est beaucoup moins que les versions Xbox One et Nintendo Switch du jeu. Elon Musk justifie le contenu très léger par des capacités limitées des voitures qui proposeront le jeu. D’ailleurs, ce dernier sera développé sous le moteur de jeu Unity. La sortie du jeu est prévue pour cet été !

De leurs côtés, les fondateurs de Cuphead sont ravis et promettent de faire un jeu « beau et propre » qui ne disposera pas de soucis sur Tesla !

Lorsque Tesla nous a contactés pour le portage de Cuphead dans leurs véhicules, nous étions ravis ! […] Découvrir que M. Musk était un fan de notre jeu était extrêmement gratifiant et avoir eu la chance de travailler avec une entreprise aussi innovante été vraiment excitant. Nous espérons que Cuphead pourra ajouter du plaisir classique à de tels véhicules avant-gardistes.

Les frères Moldenhauer, fondateurs StudioMDHR