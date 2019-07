Le jeu Marvel’s Avengers vise le même succès que le jeu Spider-Man !

Annoncé peu avant l’E3 2019, Marvel’s Avengers sera une grosse production qui débarquera au mois de mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu sera édité par le géant japonais Square Enix, et il sera développé par Crystal Dynamics (les derniers jeux Tomb Raider), Eidos Montreal (Deus Ex: Mankind Divided) ainsi que Nixxes Software. Nous apprenons aujourd’hui par l’intermédiaire du patron de Square Enix, que les ambitions du jeu sont très élevées.

Marvel’s Avengers sur les traces de Spider Man !

Disponible depuis septembre 2018 en exclusivité sur PlayStation 4, Marvel’s Spider-Man est un immense succès. Le titre franchissait en début d’année 2019 la barre des 9 millions d’unités écoulées en seulement trois mois ! Le jeu développait par Inscomniac Games (Ratchet & Clank, Resistance…) avait dès son annonce séduit les fans. Au fil des mois, l’attente ne faisait que monter autour de ce jeu qui s’annonçait très prometteur.

De son côté, Square Enix compte viser le même succès pour son jeu Marvel’s Avengers. Et c’est Yosuke Matsuda, président de Square Enix qui l’indique.

« Spider-Man est un énorme titre et un succès majeur. Nous aimerions travailler dur pour avoir ce genre de succès. Donc, je suppose que cela a augmenté mes attentes. Je crois que nous devons avoir des objectifs élevés. Je pense que Spider-Man est fantastique, mais nous ne voulons pas être battus par ces développeurs. Nous travaillons très fort sur les efforts de développement en ce moment, afin de pouvoir offrir une nouvelle expérience […] De nos jours, lorsque vous parlez de superproductions ou de titres AAA, vous constatez que vos ressources sont trop limitées si vous essayez de les développer dans un seul studio. Pour cette raison, plusieurs studios collaborent les uns avec les autres« .

Marvel’s Avengers – Des premiers retours très mitigés !

Dès sa présentation lors de l’E3 2019, le jeu Avengers a refroidit de nombreux fans et de nombreux joueurs. Aucune présentation de gameplay, un chara-design qui n’a rien à voir avec les personnages des films… C’est un premier coup dur pour les équipes. Fort heureusement, il reste encore de nombreux mois de développement. S’il y’a très peu de chances pour que le design des personnages change, il reste encore de nombreux mois pour proposer un gameplay efficace et des graphismes dignes de ce nom.

De notre côté, nous avons eu la chance d’assister à une présentation de gamepay en behind closed doors à l’E3, vous pouvez retrouver nos premières impressions juste ici !