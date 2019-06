[E3 2019] Nous avons vu du gameplay de Marvel’s Avengers en avant-première !

Jeu énormément attendu avant cet E3 2019, avec forcément, quelques déçus lors de son reveal au cours d’un trailer de près de quatre minutes, Marvel’s Avengers est tout de même un élément majeur de cet E3. Si Square Enix fut prudent et n’a pas montré publiquement son gameplay, nous avons pu assister à une présentation en compagnie des développeurs du jeu. Ainsi, nous pouvons faire notre retour après une bonne demi-heure de gameplay avec Iron Man, Captain America ou encore Hulk sur un Golden Gate de San Francisco mal en point !

Avengers Day in San Francisco !

C’est donc au cours d’une présentation en behind closed doors de trente minutes que nous avons pu voir la suite du trailer de l’E3 2019 diffusé lors de la conférence de presse de Square Enix. Nous voyons directement Thor en action sur un Golden Gate qui n’est pas vraiment en forme ! L’occasion de pouvoir admirer les affrontements au sol et les différents coups que l’on peut faire avec son marteau ! Des manipulations plutôt sympas, variées, mais qui ne révolutionnent en rien le genre. Il est possible de donner des droites, des revers, de lancer son marteau et de faire des coups spéciaux qui feront voler vos adversaires à l’autre bout de la Californie. Par moment, vous allez devoir aider certains habitants pris au piège dans des véhicules, ou sous de gros objets. Et Thor sera même capable de combattre dans les airs !

Place ensuite à Iron Man qui propose déjà un gameplay plus intéressant puisque ce dernier vol ! Esquives, accélération, lancer des missiles, tout de suite, c’est mieux ! Cependant, là encore, la phase de gameplay au sol est moins intéressante. Alors forcément, avec Monsieur Stark, cela dure beaucoup moins longtemps et ce n’est même carrément pas obligatoire ! Et franchement, cela semble tellement sympa de voler, qu’entre nous, personne ne s’embêtera de courir avec Iron Man !

Nous avons eu la chance de voir tous les personnages, et le suivant est Hulk ! Saut d’un hélico, pour atterrir sur le Golden Gate (comme si ce dernier ne souffrait pas assez…). Il s’agit clairement du personnage « bourrin » avec lequel le gameplay peut, à première vu paraitre très sympa, mais dans les détails très brouillons. Hulk peut soulever et balancer tous les véhicules, que ce soit les voitures, les camions, les tanks… Il peut tout casser et il peut même prendre des morceaux de bitume au sol… Et le lancer sur les adversaires ! Alors, est-ce que c’est un souci de développement qui sera réglé par la suite, ou déjà une animation définitive… Mais quand Hulk ramasse un morceau de bitume au sol… Il « pop » dans ses mains ! Et forcément, ça fait bizarre.

Concernant Captain América, ce dernier dispose également d’un gameplay sympa. En tout cas, il fut bien mis en avant dans la démo. Notre cher Captain se trouve dans une salle où plusieurs ennemis arrivent et il va lancer son bouclier qui va ricocher sur les murs et tuer tous les ennemis ! C’est vraiment sympa. Et, en plus de cela, il peut également se battre à main nue, et faire quelques combos sympas. Mais là encore, ce n’est pas non plus exceptionnel.

Enfin, la dernière à entrer en scène est la Veuve Noire. Et c’est limite si Crystal Dynamics n’a pas fait un clin d’oeil à son autre licence… J’ai nommé mademoiselle Lara Croft ! Tenue moulante, physique quasi-parfait, deux pistolets, un dans chaque main, avec de petits moments d’escalades… À première vue, on aurait cru voir Lara Croft ! Mais non, c’est bien la Veuve Noire qui peut donc tirer sur ses adversaires avec ses deux armes et se battre à main nue. Là encore, il n’y a rien de révolutionnaire.

Globalement, le gameplay n’est pas incroyable. Sa force est de pouvoir proposer un gameplay très varié selon les personnages, avec leurs attaques spéciales. Mais dans l’ensemble, cela reste un gameplay assez basique. Graphiquement, Marvel’s Avengers est loin d’être moche, mais ce n’est pas non plus une claque graphique. Il reste encore onze mois de développement au titre et c’est bien souvent dans les dernières semaines de développement que l’optimisation graphique est appliquée. Alors, pas trop de quoi s’inquiéter de ce côté. Pour ce qui est du chara-design des personnages… Il est loin de faire l’unanimité et cet avis est propre à chacun des joueurs. Même si, de notre côté, nous ne sommes pas fans non plus ! en tout cas, de notre côté, à onze mois de la sortie du jeu nous ne sommes pas trop inquiet. Il y’a du positif, il y’a du négatif, mais cela peut très vite être corrigé dans le laps de temps qu’il reste. C’est donc à surveiller pour ce Marvel’s Avengers, mais les fans ne devraient pas être déçus !

Marvel’s Avengers débarquera en mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC, et une béta arrivera début 2020 en exclusivité sur PS4.