Le jeu NHL 2020 permet désormais de jouer avec… Snoop Dogg

Snoop Dogg dans NHL 2020… Kamoulox !

« Snoop Dogg est dans NHL 2020 ». C’est par ces simples mots que démarre le nouveau trailer mis en ligne par Electronic Arts, pour annoncer l’intégration du rappeur Snoop Dogg au sein du jeu NHL 2020. Rappelons que ce dernier est le jeu officiel de la National Hockey League américaine, au même titre que FIFA est le jeu officiel de football made in EA Sports.

Le célèbre rappeur fait ainsi partie d’une mise à jour du jeu, disponible depuis ce jeudi. Non seulement Snoop Dogg se charge de commenter certaines actions dans le jeu, mais ce dernier peut aussi chausser ses patins (virtuels) et évoluer comme un véritable joueur dans le jeu. Rappelons que ce dernier a déjà une certaine expérience dans le domaine, ayant notamment participé aux commentaires d’une rencontre des LA Kings en début d’année.

It’s the DO Double G !

Electronic Arts s’était amusé à teaser cette étonnante annonce il y a quelques jours, en postant une image laissant deviner la silhouette du célèbre DO Dougle G. EA avait déjà confirmé il y a quelques mois la présence de certaines célébrités au coeur même de son jeu NHL 2020, avec notamment Will Ferrel, Drake ou encore Wayne Gretzky. On peut donc s’attendre à d’autres « surprises » dans les prochaines semaines.

Rappelons que NHL 20 est disponible depuis quelques semaines maintenant sur Xbox One et PS4. Du côté des joueurs, l’arrivée de Snoop Dogg est accueillie de façon plutôt mitigée, non pas à cause du personnage en lui-même, mais plutôt car les joueurs auraient préféré qu’EA se focalisent avant tout sur les bugs et autres soucis techniques qui flinguent cette cuvée 2020 de NHL.

Beaucoup réclament également une version PC du jeu, ce qui n’a pas forcément l’air d’être une priorité pour le géant américain… Rappelons que FIFA 20 était lui aussi criblé de bugs, et que ce nouvel opus est particulièrement décrié cette année.