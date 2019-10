Bugs, effectifs manquants, mode carrière loupé… EA réagit au fiasco FIFA 20

Lancement raté pour FIFA 20 ?

Il y a quelques semaines, Konami dégainait un eFootball PES 2020 très réussi, malgré quelques lacunes encore pesantes comme une interface très austère, des licences manquantes, une ambiance générale un peu morne… Depuis quelques jours, c’est son concurrent, l’ogre FIFA, qui est arrivé en boutiques avec le tout nouveau FIFA 20.

Toutefois, ce nouvel opus ne semble pas vraiment ravir les fans, y compris les plus accros à la série signée Electronic Arts… En effet, FIFA 20 est actuellement incomplet, avec notamment des effectifs qui ne sont pas toujours mis à jour. Un comble pour un titre de cette envergure. Idem du côté du mode Carrière, avec une progression très mal calibrée, mais aussi de sérieux bugs, notamment lors des conférences de presse… Cela sans parler des divers soucis techniques qui affectent le jeu, mais aussi l’IA des gardiens, des défenseurs…

Une mise à jour oui… mais « plus tard«

Bien sûr, les joueurs ont rapidement pointé les nombreux soucis de FIFA 20 dans les forums officiels EA, et ce dernier, par l’intermédiaire de Corey Andress, a annoncé que les soucis ont été identifiés et qu’ils seront corrigés dans une future mise à jour, « mais cette dernière ne sera pas immédiate » selon EA.

Le responsable ajoute : « Je suis pleinement conscient que ce n’est pas ce que vous voulez entendre, mais je ne veux pas non plus vous laisser sans réponse sur ce point. Nous continuons d’établir des priorités et d’insister sur ces questions de toute urgence, alors j’espère que nous aurons plus à partager bientôt. » En d’autres termes, oui, FIFA 20 est truffé de bugs et autres soucis, et cela sera corrigé, mais plus tard.

Evidemment, les joueurs affichent clairement leur mécontentement sur les réseaux sociaux et ailleurs, si bien que FIFA 20 dispose à l’heure actuellement d’une note Metacritic (de la part des utilisateurs) de… 1,2/10. A ce sujet, le jeu obtient globalement des notes inférieures à celle du nouveau PES 2020. Reste à savoir comment se comporteront les ventes des deux titres, et si PES va enfin réussir à remonter la pente (commercialement parlant) sur le jeu d’Electronic Arts.