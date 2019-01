Le Kick off : et si les Gilets Jaunes étaient l’expression ultime de la disruption ?

Le Kick Off, la nouvelle vie de l’Edito Hebdo L’Edito Hebdo est mort, vive Le Kick Off, la nouvelle version de mon Live vidéo hebdomadaire Posted by Presse-citron on Monday, January 14, 2019

Après plus de deux ans de bons et loyaux services, les Editos Hebdo changent de formule et deviennent « Le Kick off ». Une nouvelle mouture composée de deux parties : dans la première partie, une réflexion et mise en perspective d’un sujet d’actualité, et dans la deuxième, une revue des sujets qui devraient faire l’actualité de la semaine à venir (avec le côté parfois aléatoire de ce type de prédiction).

Les Gilets Jaunes, l’autre symbole de la désintermédiation

Cette semaine, je reviens sur le mouvement des Gilets Jaunes, non pas en tant que sujet politique (car ce n’est pas vraiment notre domaine de prédilection) mais sous l’angle de la « disruption ». Je sais que c’est un peu un mot fourre-tout à la mode, mais il me parait toutefois pertinent quand on s’intéresse à la façon dont ce mouvement s’est formé et perdure, loin de toute récupération syndicale et avec une très forte méfiance vis-à-vis des médias (qui s’exprime parfois dans une hostilité excessive).

Internet et le digital ont bousculé à peu près tous les métiers, en commençant par ceux de la création et du divertissement, et cette lame de fond se poursuit aujourd’hui de façon inattendue avec un mouvement social qui ringardise les corps intermédiaires. Dans cet édito je vous donne mon point de vue sur ce phénomène.

On va en parler cette semaine

Voici certains des sujets d’actualité qui feront la une cette semaine : VLC atteint les 3 milliards de téléchargements, l’Allemagne menace Facebook, le nouveau teaser de Games of Thrones, un implant contre l’obésité, les ressortissants américains en danger en Chine, la nouvelle fusée pour Mars, le cargo plein de Tesla Model 3 et la fin du partage de comptes sur Netflix…