Le lancement du premier smartphone Android de Microsoft pourrait se faire plus tôt que prévu

Fin 2019, Microsoft a créé la surprise en dévoilant le Surface Duo. Il s’agit d’un smartphone à deux écrans, et qui tourne sous Android 10, avec une personnalisation de l’interface par la firme de Redmond. Microsoft avait indiqué, lors de la présentation, que le Surface Duo serait lancé avant la période de fin d’année, mais aujourd’hui, une nouvelle rumeur indique que la firme aurait changé d’avis, et voudrait maintenant lancer le Surface Duo plus tôt.

Cette rumeur a été lancée par le site Windows Central, qui cite des sources proches du dossier. Actuellement, Microsoft ciblerait une finalisation du logiciel au mois d’avril, et une commercialisation du Surface Duo à partir de cet été.

Microsoft va-t-il transformer l’essai ?

Windows Central indique que Microsoft a déjà finalisé la partie matérielle, mais que la partie logicielle doit encore être finalisée. Et que le Surface Duo devrait utiliser un SoC Snapdragon 855, sans la 5G. C’est à cause de cela que la firme de Redmond voudrait précipiter ses plans pour le Surface Duo. D’un côté, l’appareil n’utiliserait pas le processeur Snapdragon 865, que l’on trouve sur les nouveaux haut de gamme de 2020. De plus, il n’y a pas de 5G alors que celle-ci est en train de devenir la norme sur les nouveaux appareils premium.

Samsung a déjà sorti ses Galaxy S20, tandis que Xiaomi a déjà présenté le Mi 10 en Chine. Ces appareils utilisent un Snapdragon 865 et prennent en charge la 5G. En sortant le Surface Duo plus tôt que prévu, Microsoft voudrait donc réduire le sentiment qu’à cause de son processeur et de l’absence de la 5G, l’appareil est déjà obsolète. Éventuellement, Microsoft pourrait ensuite développer un « Surface Duo 2 » sur lequel la firme pourra rattraper son retard en ce qui concerne le processeur et la 5G.

Le principal avantage du Surface Duo ne sera pas son processeur, mais plutôt ses deux écrans, ainsi que son interface personnalisée par Microsoft. Ceux-ci permettront de nouveaux usages en multitâche.

Actuellement, Microsoft propose déjà un SDK pour les développeurs, pour que ces derniers puissent optimiser leurs applications Android pour l’interface et le format du Surface Duo.