Le lancement du Redmi Note 9 serait imminent

Après avoir lancé ses nouveaux flagships pour 2020, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, en Chine, Xiaomi pourrait bientôt officialiser un nouveau smartphone abordable : le Redmi Note 9. Si pour le moment, on ne sait pas précisément quand le successeur du Redmi Note 8 pourrait être officialisé, le constructeur a déjà commencé à faire le teasing de cet appareil sur Twitter, pour le public indien.

Le tweet ci-dessous a été posté par Manu Kumar Jain, Global VP de Xiaomi et responsable de la marque en Inde. Si la publication ne mentionne pas directement le Redmi Note 9, celui-ci évoque en revanche la gamme Redmi Note et la proéminence du chiffre 9 ne laisse aucune place au doute. D’ailleurs, d’après certains médias, dans les mains de Kumar Jain sur la photo est probablement un Redmi Note 9.

My main man @RanveerOfficial. Of course 9️⃣ ayega. And it'll be here very soon. 😎

Legend says that it takes only 9️⃣ secs to spot the 9️⃣ in this photo! 😉

Mi Fans, are you fast enough? Screenshot it & tweet with #ILoveRedmiNote!

9 से 12 होने का time आ गया है! #Xiaomi #Redmi ❤️ https://t.co/i6IoQq82gO pic.twitter.com/qC9bIr8Hox

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2020