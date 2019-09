Le logo Apple de l’iPhone pourrait s’éclairer pour signaler une notification

Un nouveau brevet déposé par Apple

Les futurs iPhones pourraient bien amener des petits changement sympathiques pour informer d’une nouvelle notification grâce à un changement de couleur à l’arrière de l’appareil. La rumeur fait suite à un brevet récemment déposé par Apple et il pourrait s’agir de transformer le logo de la pomme sur les téléphones en une lumière de notification. D’après le descriptif du brevet, le système pourrait aussi être appliqué aux iPad et aux MacBook, en plus des iPhone.

Et la lumière fut

Le brevet a été repéré par AppleInsider et porte le nom de « Electronic Devices with Adjustable Decoration ». Il implique le fait que des éléments de la coque du téléphone pourraient être contrôlés par le système d’exploitation afin d’informer de l’arrivée de communications entrantes (appels, messages) ou d’alertes de calendrier. La réception de notifications se ferait ainsi via un système de lumières de différentes couleurs ou via l’affichage de pictogrammes. L’utilisateur aurait également la possibilité d’attribuer une couleur ou un degré de luminosité à un type de notification.

Il serait aussi possible de régler l’opacité ou la brillance du logo, comme sur les MacBook dont la pomme brillait lorsque l’appareil était allumé. Pour ce faire, Apple intégrerait des composants spéciaux à l’arrière de l’appareil capables de modifier l’apparence du logo de la Pomme.

Pour l’heure, rien n’indique qu’Apple va véritablement utiliser ce nouveau système de notifications. En effet, a firme de Cupertino dépose régulièrement de nouveaux brevets mais ne n’inclut pas forcément ces technologies à ses nouveaux produits. On peut quand même y voir la volonté de l’entreprise de modifier l’apparence des iPhone qui sortiront en 2020 étant donné que le design de leurs smartphones n’a pas beaucoup bougé en deux ans. Un changement de look significatif qui pourrait venir accompagné, selon les dernières rumeurs, d’un écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz.