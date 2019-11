Le Misk Global Forum montre le nouveau visage de l’Arabie Saoudite

Alors que la quatrième édition du Misk Global Forum s’est terminée il y a quelques jours, il est temps de faire un premier bilan de l’événement. Avec plus de 7 000 participants venus du monde entier, ce forum pour la jeunesse – dans un pays où 70% de la population a moins de 35 ans – a pleinement réussi son pari. Outre la prestigieuse Entrepreneurship World Cup, ce sont aussi des dizaines de conférences et ateliers sur le thème du travail qui ont attiré un public cosmopolite en Arabie Saoudite, à Riyad.

La jeunesse et l’expérience

Cette année, le Misk Global Forum a retrouvé des couleurs, avec des personnalités du monde entier qui ont fait le déplacement pour l’occasion. Du côté des français, on notera la venue du PDG de Total (Patrick Pouyanné) et celle d’Ipsos (Didier Truchot) qui sont tous deux intervenus sur les thématiques du travail, de la technologie et de l’entrepreneuriat.

Le monde de la culture a également fait le voyage pour participer à ce forum international. Plusieurs acteurs sont intervenus sur la scène principale, à l’instar d’Adrian Grenier (Entourage) et David Oyelowo (Selma) aux côtés de l’artiste Prince Ea et la duchesse d’York Sarah Ferguson.

Adrian Grenier est notamment revenu sur son combat pour l’environnement – via sa Fondation Lonely Whale – en insistant sur les bienfaits de la technologie qui « rend le monde plus petit et plus connecté ». Il a mis l’accent sur la collaboration entre les hommes qui pousse à aller plus loin pour atteindre des objectifs communs. Même son de cloche du côté du Ministre de l’Énergie du royaume, le Prince Abdul Aziz bin Salman, qui a affirmé lors du forum que le succès de son ministère est étroitement lié « aux milliers de personnes qui travaillent avec moi ».

Les trois jours de débats se sont articulés autour de la thématique « Word, reworked » (repenser le travail) – si chère à la jeunesse. Patrick Pouyanné a conseillé aux milliers de jeunes présents dans la salle « d’embrasser la technologie » et de ne pas chercher à s’en écarter. Khaldoon Al-Mubarak, l’un des directeurs du fonds souverain d’Abu Dhabi (Mubadala Development Company) s’est voulu rassurant : « la technologie va bouleverser toutes les industries, de différentes manières. Ces changements vont influencer le futur pour le meilleur ».

La Princesse Nouf bint Muhammad Al-Saud, directrice de la fondation King Khalid a reconnu que « les jeunes font face à davantage de risque et d’obstacles dans leur carrière ». Elle rajoute : « dans le monde et en Arabie Saoudite, il y a des changements drastiques liés à la révolution digitale qui bouleversent l’organisation du travail » ce qui force tout le monde à s’adapter. C’est tout l’enjeu de sa fondation, qui aide les jeunes adultes à contribuer activement à l’évolution de la société tout en développant leur potentiel.

[#MiskGlobalForum] Cette année, le Misk Global Forum revient sur les défis autour du #travail et de son évolution. 💡 Face aux changements, les « Millenials ont davantage de risques dans leur carrière » H.H. Princess Nouf bint Mohammed Al-Saud CEO @KKFoundation#WorkReworked pic.twitter.com/UAIPRqTQjz — Presse-citron (@pressecitron) November 13, 2019

102 000 participants à l’Entrepreneurship World Cup

Dans le cadre du Misk Global Forum, les 100 finalistes de l’Entrepreneurship World Cup se sont affrontés sur scène pour remporter l’une des généreuses dotations promises aux cinq gagnants. Sur un total de 102 000 participants issus de 187 pays, les vainqueurs ont été désignés par un jury composé notamment du PDG de l’accélérateur 500 Startups (Christine Tsai), du chairman de O’Shares Investments (Kevin O’Leary) ou encore le PDG de STV (Abdulrahman Tarabzouni).

Pour cette édition, ce sont les canadiens de la société NERv Technology qui sont repartis avec le premier lot pour leur solution qui permet de mieux contrôler les risques sanitaires post-opératoires. Ils remportent ainsi 500 000$ ainsi qu’une licence d’exploitation en Arabie Saoudite qui leur a été octroyée par la Saudi Arabian General Investment Authority (Sagia). Suivent ensuite une équipe américaine (Koniku Inc) et les saoudiens de la Red Sea Farms clôturent le podium de l’EWC. A la fin du concours, la Sagia a annoncé offrir une licence d’exploitation aux 100 finalistes, leur permettant ainsi d’accéder au marché saoudien en toute simplicité.

La Misk Foundation est une « organisation sans but lucratif qui oeuvre pour le développement de la jeunesse », nous explique Abdullah Al Dakhil, notre contact presse sur l’événement. L’entrepreneuriat figure évidemment parmi les priorités de la division Misk Innovation, qui s’est associée avec le prestigieux accélérateur 500 Startups pour soutenir les jeunes pousses de la région MENA.

La première fournée de startups de cette collaboration a connu un succès tonitruant, puisqu’elles ont levé pas moins de 6 millions de dollars depuis leur passage dans l’accélérateur, nous explique Osama Alraee, directeur de l’entrepreneuriat chez Misk Innovation. L’organisation a également mis en place un second accélérateur (hybride physique et virtuel) pour des entreprises plus établies, en collaboration avec l’accélérateur suisse SeedStars. « Pour toutes ces startups, le Misk Global Forum est une opportunité unique pour recruter », se félicite encore M. Alraee.

L’Arabie Saoudite au coeur du débat

Pendant cette conférence, l’Arabie Saoudite en a profité pour présenter au monde entier les efforts qu’elle a entrepris dans le cadre de son plan Vision 2030, porté par le Prince héritier Mohammed ben Salmane.

Ce programme de développement économique a pour objectif de réduire son exposition au pétrole et passe notamment par une ouverture au tourisme dont les premières pierres ont été posées récemment : depuis le 27 septembre, les voyageurs du monde entier peuvent demander un visa de tourisme (disponible en ligne). Il y a quelques jours, un programme de résidence permanente (Golden Visa) a été officialisé, et il est accessible à quiconque souhaiterait s’établir en Arabie Saoudite.

Si 60% du territoire est encore aujourd’hui un désert, le royaume compte développer le tourisme de luxe à travers des méga-projets balnéaires comme le Red Sea Project ou Amaala. En 2030, l’Arabie Saoudite espère ainsi atteindre 100 millions de touristes – ce qui devrait représenter environ 10% du PIB selon les dires de M. Khaled Tash, le responsable communication de la Saudi Arabian General Investment Authority, l’équivalent local de notre structure Business France. Son agence est passée de 100 à 500 personnes en l’espace de 3 ans, ce qui illustre les efforts menés pour répondre à une demande plus forte des entreprises étrangères.

La Banque Mondiale a reconnu l’Arabie Saoudite comme étant le « pays le plus réformateur » au monde en 2019, passant ainsi que la 92e à la 62e position dans le classement des pays les plus ouverts au commerce. Dans son rapport, elle explique : « L’Arabie saoudite a créé un guichet unique pour les formalités d’enregistrement des sociétés, introduit des législations sur les transactions sécurisées et sur l’insolvabilité, renforcé la protection des investisseurs minoritaires et pris des mesures pour favoriser l’autonomie économique des femmes ».