Le MSI Creator créé pour les professionnels est à moins de 3 000 €

Cette gamme de chez MSI n’est pas assez mise en avant malheureusement. Pourquoi ? Elle possède d’excellentes performances et sera utile pour tous les professionnels. En effet, cet ordinateur portable pourra aisément faire tourner de gros logiciels de montage vidéo. Nous l’avons trouvé sur Darty au tarif de 2 919,99 € au lieu de 3 799,99 € soit 23 % de réduction sur la facture !

Profiter de l’offre

Le Creator est le compagnon idéal des professionnels

Cet ordinateur portable de chez MSI propose de très bons composants. Le MSI Creator est équipé d’un Intel Core i7 10875H de 10e génération accompagné de huit cœurs et seize threads cadencés à 2,3 GHz. Vous pourrez booster celui-ci jusqu’à 5,1 GHz ! Ce processeur ferait pâle figure sans ses 32 Go de mémoire vive ! D’ailleurs, MSI laisse le choix à l’utilisateur de remplacer les deux barrettes afin d’augmenter la capacité jusqu’à 64 Go de mémoire vive en DDR4. Ce MSI Creator propose un SSD de 1 To de stockage afin d’installer de très gros programmes.

La dalle IPS Mini-LED de 17 pouces est idéale pour visionner des heures de contenus à la suite. Cette dalle apporte en plus une résolution de 3840×2160 pixels. Ce MSI Creator est équipé d’une carte graphique dédiée. Le constructeur propose une NVIDIA RTX 2070 Max-Q de 8 Go de mémoire vive en DDR6. La carte graphique idéale pour réaliser des montages vidéos conséquents ou même faire du traitement photo. L’ordinateur portable est destiné dans un premier temps pour les professionnels. Néanmoins, les derniers jeux pourront tourner en ultra sans aucun souci de lags.

MSI l’équipe de port Thunderbolt 3

Le MSI Creator propose de deux ports USB-C Thunderbolt 3 et de trois ports en USB 3.2. Vous pourrez profiter du Bluetooth 5.1 et de la Wifi 6 qui permet des téléchargements plus rapides. Côté autonomie, le MSI Creator propose une batterie de 82 Wh à quatre cellules.

En bref, vous êtes professionnel et vous souhaitez avoir un ordinateur portable qui suit la route ? Alors c’est le bon plan qu’il vous faut ! Ami gamer, ce MSI Creator peut également convenir pour vos sessions gaming. Cet ordinateur portable est disponible chez Darty au prix de 2 919,99 € au lieu de 3 799,99 € soit 880 € d’économie (23 %).

