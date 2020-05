Le NFC permettra bientôt de charger des accessoires avec un smartphone

La recharge sans fil est aujourd’hui un must-have sur les smartphones premium. Et avec cette technologie est également arrivée la recharge sans fil inversée. Celle-ci permet de charger un smartphone avec un autre smartphone, à condition que les deux appareils prennent en charge la technologie. La recharge sans fil inversée permet également de charger des accessoires, comme les AirPods, en posant ceux-ci sur le dos d’un smartphone.

Et bientôt, la recharge sans fil inversée pourrait être disponible sur plus d’appareils grâce au NFC. Le NFC a été conçu pour partager des informations en mettant en contact deux appareils, et est particulièrement utile pour faire des paiements mobiles via les apps comme Apple Pay ou Google Pay.

Charger des écouteurs sans fil avec le NFC

Mais bientôt, le NFC permettra également de transférer de l’énergie entre deux appareils. En effet, dans un billet, le NFC Forum, qui gère les normes de la technologie NFC, annonce l’approbation d’une nouvelle spécification appelée WLC. En substance, cette nouvelle spécification permet le transfert d’énergie entre un smartphone et un accessoire, comme des écouteurs, une montre ou des objets connectés, à un taux de 1W.

Ce taux faible ne permettra certainement pas de charger un smartphone avec un smartphone, mais il est suffisant pour charger des petits accessoires qui ne sont pas gourmands en énergie.

Cette nouvelle spécification devrait contribuer à rendre la recharge sans fil inversée plus accessible, car si un smartphone dispose d’un module NFC qui prend en charge le WLC (la nouvelle spécification), il n’a plus besoin d’avoir un module spécial de recharge sans fil pour charger des petits accessoires.

Bien entendu, pour que tout cela soit possible, il faut également que la nouvelle spécification soit adoptée par les fabricants de smartphones et d’accessoires. Et cela pourrait prendre du temps.

« La spécification technique de charge sans fil du NFC Forum permet la charge sans fil de petits appareils alimentés par batterie comme ceux que l’on trouve dans la plupart des 36 milliards d’appareils IoT actuellement utilisés », a déclaré Koichi Tagawa, président du NFC Forum. « Le chargement sans fil NFC est vraiment transformateur, car il change la façon dont nous concevons et interagissons avec les petits appareils alimentés par batterie […]. »