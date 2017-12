Le nouveau Xiaomi Mi 7 se dévoile et sera équipé d’un Snapdragon 845

Le nouveau flagship du constructeur chinois, le Xiaomi MI 7 sera lancé sur le marché en début d’année. Saura-t-il convaincre ? Sa fiche technique annoncée il y a peu, présente en tout cas de sérieux arguments.

On a l’impression que le Snapdragon 835 vient à peine de sortir. Le processeur de Qualcomm qui équipe tous les meilleurs smartphones Android du moment sera pourtant bientôt supplanté par son successeur le Snapdragon 845.

Le Xiami MI 7 mise sur la photo et l’intelligence artificielle

Xiaomi travaille main dans la main avec Qualcomm pour l’optimiser pour son prochain smarpthone, notamment au niveau de la photographie. L’appareil équipé d’un double capteur couleur et monochrome (12 et 20 mégapixels) devrait ainsi utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer le traitement. Son ouverture à f/1.7 laisse aussi augurer de bonnes choses quand à la qualité dans toutes les conditions.

Pour ce qui est de ses autres caractéristiques, le Xiami MI 7 devrait présenter un design borderless, un écran de 6,01 pouces OLED au ratio 18:9, une carte graphique Adreno 630, 6 Go de RAM, de 64 à 120 Go de stockage et une batterie de 3950 mAh. Du très solide donc selon les informations disponibles et surtout une vraie amélioration par rapport à son précédent modèle.

Un prix qui devrait être séduisant

Bien sûr, la grande inconnue concernant ce smartphone réside dans son prix. Selon les informations qui circulent, il devrait être vendu entre 350 et 400 €. Un prix incroyable si on a à l’esprit les tarifs des derniers modèles Apple ou Samsung, surtout avec une telle fiche technique. Mais, n’oublions pas qu’il s’agit là d’une marque de fabrique de Xiaomi.

Avant de se réjouir, il faut aussi avoir à l’esprit que Xiaomi ne vend pas officiellement en France. Bien sûr, il est possible d’acquérir ensuite les modèles avec des ROMs internationales. Mais, les délais ne sont plus les mêmes. Bonne nouvelle toutefois, l’appareil devrait être compatible avec toutes les bandes 4G dont les 700 et 800 MHZ, utilisées en France. Pas de crainte à avoir de ce niveau là donc. Et peut-être même de quoi espérer !