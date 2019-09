Le Nubia Z20, un smartphone haut de gamme avec un second écran (pour les selfies)

Il y a quelques semaines, pour contrer les smartphones pliables de Samsung et Huawei, LG a lancé un second smartphone à deux écrans, avec une charnière.

Le Nubia Z20, prochain smartphone haut de gamme de cette marque chinoise, aura également deux écrans. Mais l’utilité du second écran est complètement différente : celui-ci est placé sur le dos de l’appareil et permet de prendre des selfies avec les trois caméras sur ce dos.

Bien évidemment, puisque les selfies se prennent avec les caméras du dos, le Nubia Z20 n’a pas de caméra frontale, ce qui fait que son écran AMOLED FHD+ de 6,42 pouces en façade n’a pas d’encoche et occupe une surface importante.

Le second écran sur le dos est un AMOLED FHD+ de 5,1 pouces. En plus de servir pour les selfies, cet écran peut également être configuré pour servir de contrôleur pour les jeux vidéo.

Triple-lens camera. Dual-screen design. One powerful performer. This is the Z20. Arrives 14/10. #backtobackbrilliance pic.twitter.com/qGc1zeQGNn — nubia Smartphone (@nubiasmartphone) September 23, 2019

Une fiche technique musclée pour le Nubia Z20

Pour le reste de la fiche technique, le Nubia Z20 se positionne clairement dans la catégorie haut de gamme. L’appareil est équipé d’un SoC Snapdragon 855 Plus, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi qu’une batterie de 4 0000 mAh compatible avec la charge rapide 27 W.

Les caméras sur le dos devraient prendre des clichés assez impressionnants puisque le Nubia Z20 a un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 16 mégapixels ainsi qu’un téléphoto de 8 mégapixels.

Si vous voulez un smartphone qui sort complètement du lot, celui-ci pourrait vous intéresser. Malheureusement, on n’a pas encore d’informations sur sa disponibilité dans l’Hexagone. D’après Android Authority (qui a aussi partagé les éléments de la fiche technique), en Chine, le modèle 8Go/128Go coûterait l’équivalent de 472 euros.