Le OnePlus 7T est officiel, toutes les informations sur le smartphone

On le sait, les versions T chez OnePlus mettent l’accent sur une ou deux nouveautés majeures pour les smartphones de la gamme, sans toucher au design. C’est le cas du OnePlus 7T qui reçoit une nouvelle dalle supportant le taux de rafraîchissement de 90 Hz, comme le OnePlus 7 Pro. L’autre nouveauté majeure est l’apparition d’un capteur grand-angle à l’arrière, la marque ayant mis l’accent sur ce point crucial pour les utilisateurs.

Parmi les autres nouveautés, on peut noter une Warp Charge plus rapide et vous pouvez retrouver toutes les caractéristiques de ce OnePlus 7T dans notre article dédié ici.

Le prix français n’est pas officiellement dévoilé, mais devrait, selon le prix américain, se situer sous les 600€. Une conférence est prévue à Londres à la mi octobre, nous devrions y voir plus clair sur la date de sortie et le prix du OnePlus 7T.

Nous avons déjà le OnePlus 7T en notre possession, le test est déjà en cours depuis plusieurs jours. S’il vous intéresse, pensez à nous suivre sur YouTube pour ne pas rater la vidéo de test au moment de sa sortie, et le test classique sur Presse-citron.

Pour revoir le lancement du OnePlus 7T voici la vidéo OnePlus :