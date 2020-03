Les LEGO Mario arrivent, un rêve de geek se réalise

À l’occasion de cette première collaboration entre Nintendo et Lego, ces deux emblèmes de notre enfance n’ont pas fait les choses à moitié. On s’attendait à quelques figurines toutes simples, mais ces révélations nous ont agréablement surprises. En effet, le fabricant de jouets a utilisé ses briques iconiques afin de créer des véritables niveaux du jeu vidéo jouables avec une figurine Mario.

Pour le moment, nous ne connaissons pas toutes les informations comme le prix et si cette boîte sera disponible en France. Il faut s’attendre à en savoir davantage cette année. Il est également important de noter que comme la plupart des grandes entreprises dans le monde, la chaîne de production de Lego a été perturbée à cause du coronavirus.

Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessus, le concept est génial. Les puristes Lego ont sûrement remarqué que la figurine Mario ne ressemblait pas tellement à ce que fait habituellement la marque de jouet, et surtout elle est beaucoup plus grande. Cela s’explique notamment par la présence de composants électroniques, comme un haut-parleur qui joue les sons historiques du jeu vidéo en créant une ambiance semblable à celle que l’on retrouve dans le jeu.

Par ailleurs, Mario est également équipé de petits écrans LCD qui permettent de transmettre ses émotions, et ses expressions faciales. Reste maintenant à savoir si la figurine Mario se connectera à une application mobile Lego qui pourrait permettre aux joueurs de mettre en place une sorte de compétition et de suivre les meilleurs scores, ou encore qui permettrait d’utiliser les pièces collectées. Sachant que l’on aperçoit clairement un bouton Bluetooth dans le dos de Mario sur la vidéo.

Par le passé, Lego et Nintendo ont déjà développé des applications mobiles sous iOS et Android, donc une nouvelle application en lien avec cette nouvelle expérience de jeu n’est pas à mettre de côté.