Le PDG d’Alphabet (Google) révèle pour la première fois le chiffre d’affaire annuel de YouTube

C’est une première. Lors de la présentation des résultats financiers d’Alphabet, son Directeur Général Sundar Pichai a dévoilé un secret jusque-là assez bien gardé : le chiffre d’affaires publicitaire de YouTube. Si certains analystes semblent sceptiques, le chiffre paraitra vertigineux au commun des mortels puisqu’il s’établit 15,15 milliards de dollars pour 2019. Si vous n’étiez pas encore tout à fait convaincus que le modèle économique « tout gratuit » de Google pouvait rapporter beaucoup d’argent, voici de quoi vous faire un peu changer d’avis.

Un chiffre d’affaires qui est d’ailleurs en nette progression par rapport à l’exercice précédent, où il était « seulement » de 11,16 milliards de dollars, ce qui représente quand même une évolution de 39% d’une année sur l’autre.

Un chiffre d’affaires 2019 en progression de 17% par rapport à 2018

Mais YouTube ne représente qu’une petite partie du CA du géant de la recherche et de la pub, puisque son chiffre d’affaires pour le dernier trimestre 2019 a été de 46,075 milliards de dollars. Si l’on fait une projection sur l’année, on est sur plus 162 milliards de dollars, et YouTube ne représente alors que 9,56% du CA total de la firme. Des revenus en hausse de 17 % par rapport aux 39,27 milliards de dollars du quatrième trimestre 2018.

Autre point intéressant à relever : le chiffre d’affaires généré par les activités Cloud de Google, qui s’élève à 10 milliards de dollars. Les autres sources de revenus de Google comprennent le hardware, le Play Store et les revenus on publicitaires de YouTube, ont représenté 5,26 milliards de dollars au même trimestre l’année dernière, une trimestre a vu le lancement des Pixel 4, Nest Mini, Pixelbook Go, Nest Wifi et Stadia.

Sundar Pichai a commenté ces résultats sans masquer une certaine satisfaction : « Nos investissements dans l’informatique profonde, notamment l’intelligence artificielle, l’informatique ambiante et l’informatique dans le Cloud, constituent une base solide pour une croissance continue et de nouvelles opportunités pour Alphabet. Je suis très satisfait de nos progrès continus dans le domaine de la recherche et de la création de deux de nos nouveaux secteurs de croissance – YouTube, qui génère déjà 15 milliards de dollars de recettes publicitaires annuelles, et Cloud, dont les recettes atteignent désormais 10 milliards de dollars ».

A titre de comparaison, Amazon a réalisé 280 milliards de dollars de CA en 2019, Apple 267 milliards, Microsoft 135 milliards, alors que dans un autre secteur et toujours pour avoir une base de comparaison, une firme comme le groupe Peugeot réalise environ 75 milliards.