Après avoir réalisé la photo du célèbre fond d’écran de Windows XP, le photographe Chuck O’Rear revient avec une nouvelle série de clichés.

Une des photos les plus regardées à travers le monde

Pour ceux qui ont connu l’informatique à la fin des années 90, le fond d’écran de Windows XP est forcément resté quelque part gravé dans vos mémoires (au même titre que MSN Messenger, Lycos et les CD avec 30 heures de navigation internet offertes). Intitulé Collin verdoyante, il s’agissait d’une photo d’un paysage de colline couverte de gazon sous un ciel bleu avec quelques nuages blancs. Windows XP ayant connu un succès phénoménal (400 millions de copies en 2006) et cette image étant le fond d’écran par défaut lors de la première utilisation, on considère aujourd’hui qu’il s’agit du plus gros succès issu d’une banque d’images.

Doux souvenirs…

3 superbes fonds d’écran sur smartphone

Chuck O’Rear, l’homme à l’origine de la célèbre photo de Windows XP, est donc de retour avec d’autres clichés non plus destinés aux PC mais aux smartphones. Dans un projet nommé « New Angles of America », il travaille propose ainsi une série de trois photos de paysage : le Maroon Bells (Colorado), le Pee-A-Boo Slot (Utah) ainsi que le White Pocket (Arizona). Par rapport à ce travail, il déclare : « Vous regardez le fond d’écran de votre smartphone des centaines de fois par jour, alors cette photo doit vraiment vois faire ressentir quelque chose. Je veux que les gens qui regardent mes photographies les voient comme une évasion mentale pour eux ».

Un jeu-concours organisé en partenariat avec Lufthansa

Chuck O’Rear a également travaillé avec la compagnie aérienne allemande Lufthansa dans le cadre d’un concours. Les participant doivent tout d’abord télécharger gratuitement l’une des trois images prises par l’ex-photographe de National Geographic puis en uploader une sur Instagram avec le hashtag #NewAnglesofAmerica et la nomination @Lufthansa. En légende de la photo, il doit expliquer ce qu’il fera une fois sur l’un de ces lieux. Enfin, il faut mentionner la personne avec qui on souhaite partager cette aventure.

Le concours est ouvert jusqu’au 18 décembre et le tirage au sort s’effectuera le 31 janvier au plus tard. Le nominé gagnera deux billets d’avion et un hébergement en Californie. Une voiture de location sera mise à sa disposition pour ses divers déplacements et, cerise sur le gâteau, il pourra suivre une formation de 3 heures en photographie avec le fameux Chuck O’Rear.

Pour participer au concours ou télécharger les photos, c’est par ici.