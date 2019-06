Le port USB aurait pu être réversible dès le début, d’après son créateur

Aujourd’hui, grâce aux spécifications USB-C, on a enfin des ports et câbles réversibles pour changer nos appareils ou bien pour connecter ceux-ci à un ordinateur. Mais étant donné que ces nouvelles spécifications mettent du temps à être adoptées, brancher l’ancien port USB (utiliser le câble dans le bon sens et trouver la bonne orientation) fait encore partie de notre quotidien. Ce problème, tout le monde le connait et à cause de ce manque de réversibilité, les anciennes spécifications USB ont inspiré pas mal de memes sur internet.

Anjay Bhatt, le développeur qui a dirigé l’équipe derrière le design du port USB, était conscient de ce problème dès sa création. Et bien qu’il aurait été possible de faire des ports USB réversibles dès les années 90, l’équipe a préféré garder ce design, même si cela allait frustrer les utilisateurs.

Des raisons économiques

« La plus grande gêne est la réversibilité », a-t-il avoué dans une récente interview avec NPR. Mais pour justifier sa décision, il explique qu’à l’époque, des ports USB réversibles auraient requis deux fois plus de fils et de circuits. Et cela aurait doublé les coûts.

« Avec le recul, sur la base de toutes les expériences que nous avons tous vécues, ce n’était bien sûr pas aussi facile qu’il devrait être », a expliqué Bhatt. Néanmoins, grâce au design qui coûtait moins cher, son équipe, qui travaillait pour Intel, a pu convaincre d’autres fabricants d’appareils électroniques d’adopter l’USB. Et sans cela, aujourd’hui, on devrait encore utiliser différents types de câbles et de ports pour chaque appareil (c’est encore le cas si on a un iPhone).

La bonne nouvelle c’est qu’avec l’USB Type-C, on n’a plus besoin de se soucier du sens du câble ni de l’orientation de la fiche USB. De plus, sur le long terme, on aura les mêmes ports sur les ordinateurs et sur les mobiles (alors qu’auparavant, il y avait un port USB plus petit spécialement conçu pour les petits appareils).