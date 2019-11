Le prix des MacBook Pro, iPad Pro et iPhone 11 chute chez Amazon

Il y a quelques heures, Amazon a annoncé une vague de promotions sur tous les produits Apple. Les gammes de MacBook Pro et iPad Pro sont celles qui sont les plus grands bénéficiaires de ces réductions, mais les iPhone 11 et 11 Pro, MacBook Air, iMac et autres AirPods 2 sont également concernés. Ci-dessous, nous vous avons dressé la liste des bonnes affaires à saisir très vite.

La majorité des iPad Pro en réduction

Ci-dessous, vous trouverez la liste des iPad Pro en promotion actuellement sur Amazon. Si la plupart des configurations voient leur prix chuter de 10 à 15%, il y a déjà certaines offres qui ne sont plus disponibles – faute de stock. Avant les fêtes de Noël, ces réductions qui permettent parfois d’économiser jusqu’à plus de 200€ sur un iPad Pro sont les bienvenues.

Les versions les plus basiques de l’iPad Pro (avec écran de 11″ et en Wi-Fi uniquement) ont été prises d’assaut, il n’en reste plus. Vous pouvez toutefois basculer sur la version 12,9″ qui est disponible en Wi-Fi (et sans réseau cellulaire) à un prix vraiment compétitif. Vous ne regretterez pas la taille, surtout pour ceux qui apprécient regarder des films sur leur tablette Apple.

Jusqu’à -500€ sur les MacBook Pro

Les promotions sur les MacBook Pro sont vraiment très rares, et généralement, elles se cantonnent à 10% au maximum (comme c’est le cas parfois à la Fnac). Mais en ce moment, Amazon va encore plus loin avec des réductions jusqu’à -17% sur les modèles les plus performants de son ordinateur. Ces offres flash concernent aussi bien les MacBook Pro de 13″ que ceux de 15″.

Encore une fois, certaines offres ont déjà expiré ce matin, il ne faut donc plus hésiter trop longtemps. Sur la plupart des fiches produits ci-dessus, Amazon précise le nombre d’exemplaires encore en stock. Cela vous donne une indication du degré d’urgence pour saisir les bonnes affaires sur les MacBook Pro (et par ailleurs, c’est aussi le cas sur les iPad Pro).

MacBook, iPhone 11 et autres

Pour ceux qui veulent d’autres produits Apple, Amazon fait quelques remises sur des produits précis dans sa gamme. Si vous êtes assez flexible sur les formats (en sachant que tous ces produits sont de la dernière génération), il y a de belles économies à faire aujourd’hui. Le stock est aussi limité, le marchand a tendance a afficher l’évolution du stock sur chacune des fiches produits en question.

Pour découvrir toutes les offres Apple sur Amazon :

