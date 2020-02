Le prochain clavier pour iPad aurait un pavé tactile

Depuis un moment, Apple ne considère plus l’iPad comme une simple tablette, mais plutôt comme un appareil capable de remplacer les ordinateurs portables pour certaines tâches courantes.

Et si dans un premier temps, l’iPad ne pouvait pas vraiment remplacer les laptop (mon avis personnel), Apple a fait d’énorme progrès pour améliorer ses tablettes.

Par exemple, en 2019, la firme de Cupertino a lancé iPadOS. Si auparavant, l’iPad et l’iPhone utilisait le même système d’exploitation, aujourd’hui, l’iPad a son propre OS, avec une interface plus adaptée qui apporte de nombreuses améliorations en matière d’interface utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités qui rapprochent réellement l’iPad des ordinateurs portables.

D’ailleurs, grâce à iPadOS, l’iPad prend déjà en charge la souris. Néanmoins, actuellement, il s’agit d’une fonctionnalité AssistiveTouch qui ne fait donc que simuler l’action du doigt de l’utilisateur sur l’écran tactile.

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’Apple pourrait prochainement améliorer ce support de la souris sur l’iPad.

Pour faire de l’iPad un véritable ordinateur ?

En effet, d’après une rumeur lancée par le site The Information, qui est relayé par The Verge, la firme de Cupertino préparerait actuellement un nouveau clavier pour iPad qui inclurait un pavé tactile.

Outre le fait que le dispositif de pointage serait donc intégré au clavier fournis par Apple, pour plus de praticité, cette rumeur suggère aussi qu’Apple devrait également améliorer la prise en charge de la souris sur iPadOS. Il serait en effet inimaginable que le pavé tactile officiellement proposé par Apple pour l’iPad ne soit pas accompagné d’optimisations sur le plan logiciel.

De ce fait, si Apple lance le clavier évoqué par l’article de The Information, on s’attend à ce qu’iPadOS prennent en charge les souris de la même manière que les ordinateurs.

L’hypothèse la plus pertinente est que ce nouveau clavier soit lancé en même temps que le prochain iPad Pro. D’après les rumeurs, Apple devrait en effet lancer un nouvel iPad Pro, cette année, ainsi qu’un successeur de l’iPhone SE.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes ces informations sont à considérer avec une extrême prudence, étant donné qu’elles ne proviennent pas d’une source officielle.

Néanmoins, l’un des dirigeants d’Apple a peut-être donné un petit indice concernant le futur d’iPadOS. Comme le rapporte The Verge, récemment, lors d’une réunions d’actionnaires, Craig Federighi, responsable du logiciel chez Apple, a déclaré : « Si vous aimez ce que vous nous avez vu faire avec iPadOS, restez à l’écoute, nous allons continuer à y travailler. »