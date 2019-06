Avec iPadOS, l’iPad supporte (enfin) les souris

Durant l’ouverture de sa conférence WWDC, hier soir, Apple a présenté iPadOS. Il s’agit d’un système d’exploitation entièrement dédié aux tablettes d’Apple, qui apporte de nouvelles fonctionnalités spécifiques aux grands écrans.

En substance, grâce aux nouveautés d’iPadOS, l’iPad se rapproche des ordinateurs portables. Par exemple, avec ce nouveau système d’exploitation, l’iPad se dote d’un nouvel écran d’accueil, d’une meilleure ergonomie pour gérer les travaux multitâches et de nouveaux raccourcis. La navigation sur Safari a également été améliorée afin de proposer une expérience similaire à celle des ordinateurs portables.

L’iPad supporte désormais la souris

Ce qu’Apple a oublié de mentionner durant sa keynote, c’est que l’iPad supporte aussi les souris avec le nouveau système d’exploitation iPadOS.

Comme le rapporte The Verge, c’est Steve Troughton-Smith, qui a découvert le support de la souris sur iPadOS. Et cela fonctionnerait avec les souris USB ainsi qu’avec les souris Bluetooth.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0 — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 3, 2019

Sur la bêta d’iPadOS, le support de la souris est considéré comme une technologie AssistiveTouch qui simule l’action d’un doigt sur l’écran tactile avec un curseur.

Le support de la souris est l’une des fonctionnalités les plus réclamées par les utilisateurs d’iPad. Grâce à cette nouveauté et aux autres fonctionnalités apportées par iPadOS, il devrait être plus facile d’utiliser un iPad à la place d’un ordinateur portable.

Pour rappel, iPadOS est déjà disponible en bêta pour les développeurs. Et au fur et à mesure que ceux-ci exploreront le nouveau système d’exploitation, d’autres nouveautés spécialement conçues pour l’iPad devraient être découvertes.

Pour le grand public, iPadOS sera disponible cet automne sur les modèles iPad Air 2 ou plus récent, sur tous les iPad Pro, sur les iPad de 5ème génération ou plus récents et sur les iPad mini 4 ou plus récents.