Le Raspberry Pi 4 est de sortie, voici la fiche technique

Avis aux amateurs de bricolage et de DIY ! Après plusieurs variantes du Raspberry Pi 3, dont la première est sortie en 2026, la fondation Raspberry Pi sort la nouvelle génération.

De ce fait, les améliorations par rapport aux prédécesseurs sont importantes. La partie la plus intéressante est le processeur. En effet, le Raspberry Pi 4 Model B est équipé d’un processeur 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72, qui permettrait d’avoir des performances trois fois plus élevées par rapport au prédécesseur. De ce fait, le nouveau microordinateur est capable de décoder de la 4K à 60 images par seconde.

En ce qui concerne la connectivité, le nouveau Raspberry Pi a également nettement évolué par rapport à son prédécesseur puisque celui-ci est équipé d’un port Ethernet Gigabit. Bluetooth 5.0 et Wifi Dual-band 802.11ac sont au rendez-vous, il y a deux ports USB 3.0 en plus des deux ports USB 2.0 et pour la mémoire RAM, la fondation Raspberry propose trois options : 1 Go, 2 Go et 4 Go. Le prix débute à une trentaine d’euros.

Voici, en résumé, la fiche technique complète :

Processeur 1.5GHz quad-core 64-bit ARM Cortex-A72

1GB, 2GB, ou 4GB de mémoire SDRAM LPDDR4

Ethernet Gigabit

Wifi Dual-band 802.11ac

Bluetooth 5.0

Deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0

Support double écran

GPU VideoCore VI

Un nouvel OS et quelques petits problèmes de câble à anticiper

On notera qu’avec le Raspberry Pi 4 Model B, le port HDMI Type-A (le grand port classique) a été remplacé par deux ports micro HDMI. De ce fait, pour connecter le microordinateur à un écran (ou deux), il faudra se servir d’un câble HDMI différent de ceux auxquels on est habitué.

Pour l’alimentation, la fondation a également remplacé le port USB micro-B par un port USB-C.

Enfin, des améliorations ont également été apportées au logiciel. « Pour prendre en charge Raspberry Pi 4, nous proposons un système d’exploitation radicalement révisé, basé sur la prochaine version de Debian 10 Buster. Cela apporte de nombreuses améliorations techniques en arrière-plan, une interface utilisateur largement modernisée et des applications mises à jour, notamment le navigateur Web Chromium 74 », annonce la fondation Raspiberry Pi.

On notera également que Raspberry propose un kit pour avoir un ordinateur (presque) complet qui inclut la carte mère, un boitier, des câbles HDMI, et même une souris et un clavier.