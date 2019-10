Le Royaume-Uni abandonne l’idée de vérifier l’âge des visiteurs de sites pour adultes

Si les sites pour adultes sont (théoriquement) interdits aux enfants dans tous les pays (j’espère), le Royaume-Uni a souhaité aller plus loin en mettant en place un mécanisme pour vérifier l’âge des personnes qui visitent ces sites web.

Et bien entendu, bien que l’idée parte d’une bonne intention, le projet a été très critiqué, notamment à cause des problèmes liés à la vie privée qui auraient pu en résulter.

Par ailleurs, après avoir été repoussé plusieurs fois, ce projet a finalement été abandonné. Cela a été annoncé par Nicky Morgan, la Secrétaire d’État au numérique, à la culture, aux médias et aux sports. Elle écrit que le gouvernement a décidé que celui-ci « ne commencera pas la partie 3 de la loi sur l’économie numérique de 2017 concernant la vérification de l’âge pour la pornographie en ligne. »

Le gouvernement britannique est toujours déterminé à empêcher les mineurs de visiter les sites pour adultes

« Nous nous sommes engagés à faire du Royaume-Uni un chef de file mondial dans le développement de technologies de sécurité en ligne et à veiller à ce que les entreprises de toutes tailles aient accès à des solutions innovantes et les adoptent pour améliorer la sécurité de leurs utilisateurs. Cela inclut des outils de vérification de l’âge et nous espérons qu’ils continueront à jouer un rôle clé dans la protection des enfants en ligne », écrit également la Secrétaire d’Etat.

Jim Killock, directeur exécutif d’Open Rights Group, opposé à ce projet, ne cache pas sa satisfaction. Cité par le Financial Times, il explique que le mécanisme imaginé par le gouvernement aurait conduit à un désastre en matière de protection de la vie privée et aurait même pu être la cause de cas de chantage. Néanmoins, Killock émet des réserves, car on ne sait pas encore ce que le gouvernement prévoit de faire.