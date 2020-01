Le Samsung Portable SSD T7 Touch peut être (dé)verrouillé… via votre empreinte digitale !

Un SSD nomade avec protection par empreinte digitale chez Samsung

A l’occasion du CES 2020 de Las Vegas, Samsung a officialisé un tout nouveau support de stockage nomade, le Portable SSD T7 Touch. Un modèle (de 58 grammes) qui promet d’allier vitesse de transfert, portabilité et sécurité accrue, grâce (entre autres) à un capteur d’empreinte digitale intégré.

En effet, pour renforcer la sécurité, le Samsung Portable SSD T7 Touch possède un capteur d’empreinte digitale intégré, en plus de la protection par mot de passe et du cryptage matériel AES 256 bits. De cette manière, le propriétaire du SSD peut déverrouiller/verrouiller son support de stockage d’une simple pression du doigt. Le SSD dispose également d’un petit affichage « Motion LED » pour connaitre l’état du système.

Selon Roderick Niehorster, Product Manager, Memory Business chez Samsung Benelux : « Les personnes qui se déplacent constamment pour leur travail, leurs loisirs ou autres projets souhaitent emporter leurs contenus en toute sécurité. Leurs données sont désormais sécurisées grâce à la fonctionnalité de reconnaissance d’empreintes digitales du SSD externe, qui offre également les meilleurs taux de transfert du secteur sous une forme compacte ».

Selon le constructeur, grâce à la norme USB 3.2 de seconde génération, ce nouveau SSD est capable d’atteindre une vitesse de lecture de 1050 Mo/s et dépassant 1000 Mo/s en écriture. Ce dernier peut atteindre sa vitesse maximale lorsqu’il est utilisé avec l’interface NVMe. Un T7 Touch qui se veut « deux fois plus rapide que son prédécesseur T5, et jusqu’à 9,5 fois plus que les disques durs externes classiques » selon Samsung.

Prix et disponibilité

Le nouveau Samsung Portable SSD T7 Touch est proposé en noir ou argent, en version 500 Go, 1 To et 2 To. Côté tarifs, il faudra débourser 169,99 € pour la version 500 Go, 249,99 pour le 1 To et enfin 459,99 € pour le modèle 2 To. A noter que le SSD est livré avec un câble USB Type-C vers Type-C et un câble USB Type-C vers Type-A.