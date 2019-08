Le streameur Ninja quitte Twitch pour streamer exclusivement sur Mixer

Tyler Blevins ne vous dit peut-être rien, pourtant, celui qui se fait appeler Ninja est l’un des plus gros streameur de la plateforme Twitch. Spécialisé sur le jeu Fortnite (Epic Games), son compte est suivi par plus de 14,7 millions de personnes.

Il n’y a pas que dans le football que les transferts font la une ! Dans le jeu vidéo aussi désormais. Tyler « Ninja » Blevins vient d’annoncer sur sa chaîne YouTube (22 millions d’abonnés) qu’il allait quitter Twitch (14,7 millions d’abonnés), pour rejoindre la plateforme Mixer où il y streamera en exclusivité (0 abonné au moment de l’annonce).

Mixer : Le transfert de l’été avec Ninja !

Dans sa vidéo, Ninja confie :

« Je sais que cela peut choquer beaucoup d’entre vous, mais à partir d’aujourd’hui, je ne streamerai que sur Mixer […] Je pense que c’est une très bonne occasion de reprendre contact avec mes racines et de vraiment me rappeler pourquoi je suis tombé amoureux du streaming en premier lieu. »

C’est un énorme coup de poker pour le streamer qui repart donc à zéro. Alors forcément, ce dernier retrouvera vite une grande notoriété (son compte Mixer est déjà suivi par plus de 100 000 personnes à l’heure où nous écrivons ces lignes). Mais c’est surtout un énorme coup pour la plateforme Mixer qui est beaucoup moins populaire que Twitch. La firme a d’ailleurs déclaré :

« Nous sommes ravis d’accueillir Ninja et sa communauté au sein de Mixer. Mixer est un lieu qui a été créé pour être positif et accueillant dès le premier jour. Nous attendons avec impatience l’énergie que Ninja et sa communauté apporteront »

De son côté, Twitch a également réagi auprès du média spécialisé The Verge et souhaite la meilleure réussite à Ninja pour sa nouvelle aventure.

« Nous aimons regarder Ninja sur Twitch au fil des ans et sommes fiers de tout ce qu’il a accompli pour lui-même, sa famille et le monde du jeu vidéo. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs. »

Si aucun montant n’a été divulgué, l’on imagine qu’une opération de ce genre doit être assez colossale. Mixer est une plateforme lancée il y a un peu plus de deux ans et qui appartient à Microsoft. Cette dernière rassemble seulement 3% des heures de streaming dans le monde, face à 72% du côté de Twitch. L’arrivée de Ninja et de sa communauté risque de bien faire monter les chiffres.