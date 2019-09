Le système de classification PEGI lance son application officielle

Le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs) a annoncé sur son site officiel que le PEGI (Pan European Game Information) vient de mettre en ligne son application officielle de classification sur Android et iOS. Le but étant d’informer au mieux les consommateurs et les parents sur leurs achats. Liste des jeux, liste des consoles, liste des pictogrammes PEGI, liste des différents âges, l’application est assez complète malgré quelques défauts de programmation.

Tout savoir sur le PEGI

Grâce à cette application, que vous pouvez télécharger sur iOS ou sur Android, plus d’excuses ! Le PEGI (Pan European Game Info) met à disposition toutes les informations nécessaires pour consommer du jeu vidéo. La liste des différentes consoles du marché est présente avec un tutoriel pour installer le contrôle parental (au total, une dizaine de consoles sont au programme dont la Xbox One, la PS4, la Nintendo Switch, les services Google Play, la Wii U, la PS3, la Xbox 360, la PS VITA, la Nintendo 3DS, et la PSP).

Une liste des différents âges du PEGI qui va du +3, au +7, +12, +16 et +18 avec une explication détaillée sur les raisons de cette classification. La liste de tous les pictogrammes PEGI avec la violence, le langage grossier, le sexe, la drogue, la peur, l’horreur, les jeux de hasard, la discrimination et les achats intégrés.

Un lien vers l’association « Ask About Games » est également présent avec une explication de cette démarche. Une importante base de données permettant de rechercher les jeux selon leur titre, leur genre, leur plateforme, l’âge de classification ou des sorties récentes !

Malgré quelques soucis d’ergonomies, et une interface assez limite, l’application est très complète et propose toutes les informations essentielles pour les parents pour garder un oeil sur les jeux qu’ils vont offrir à leurs enfants. Pour le moment, il semblerait que l’application ne soit disponible qu’en anglais, cependant, il est bien prévu que d’autres langues soient proposées comme le français, le néerlandais et le polonais. D’autres arriveront par la suite également !

Une bonne initiative à l’approche des fêtes de fin d’année et à l’approche des grosses sorties de blockbusters qui ne sont pas toujours destinés au grand public.