Le Xbox Game Pass débarque sur PC avec une centaine de jeux !

C’est donc le 28 février 2017 que Microsoft a annoncé le service du Xbox Game Pass, considéré comme le « Netflix du jeu vidéo ». Une volonté de proposer des centaines de jeux en accès illimités en échange d’un abonnement mensuel très avantageux. Le service fut finalement lancé le 1er juin 2017 sur Xbox One avec un accès anticipé dès le 24 mai pour les abonnés du Xbox Live Gold. À quelques jours de l’E3 2019, Microsoft prend la parole par l’intermédiaire du boss Phil Spencer pour annoncer officiellement l’arrivée du Xbox Game Pass sur les machines Windows 10.

Xbox Game Pass : Une service adapter sur PC

C’était une des promesses de 2019, la mise en avant des produits Microsoft sur PC, et l’arrivée du Xbox Game Pass en est la preuve. Microsoft va mettre en place très rapidement une version spéciale du Game Pass sur PC.

Notre conviction est que les joueurs doivent être au cœur de l’expérience de jeu et qu’ils doivent pouvoir profiter de tous les avantages des appareils sur lesquels ils choisissent de jouer. Phil Spencer – Patron Xbox

Bethesda Software, Deep Silver, SEGA, Devolver Digital et bien plus encore sont les premiers éditeurs et développeurs à être partenaires de cette nouvelle version du Game Pass qui proposera plus d’une centaine des plus grands jeux PC pour s’adapter aux besoins et aux envies des joueurs de cette plateforme, et s’adapter également aux développeurs.

Microsoft est fier d’annoncer que toutes les productions Xbox Games Studios rejoindront ce Game Pass aux côtés des jeux déjà présents comme Forza Horizon 4 ou encore Sea Of Thieves. Cela inclut également les prochains jeux de jeunes studios fraîchement rachetés comme Obsidian ou encore Ninja Theory.

Bien entendu, il s’agira encore une fois d’un catalogue évolutif qui verra ce dernier grandir au fil des mois comme sur le Game Pass sur Xbox One qui contient à ce jour plus de 200 jeux. Le service serait disponible dans la formule du Xbox Game Pass Ultimate qui fut confirmé lors de l’Inside Xbox d’avril 2019.

Microsoft promet plus d’informations autour de cette version PC du Game Pass lors de sa conférence de presse à l’E3 2019 de Los Angeles la semaine prochaine.