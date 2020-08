L’Echo Dot à seulement 19,98€ avec un cadeau en plus 🔥

Les enceintes connectées sont de plus en plus présentes dans nos foyers. Apple, Google, LG ou même JBL sont des marques connues. Néanmoins, pensez à l’Echo Dot de troisième génération d’Amazon ! C’est une très bonne enceinte connectée qui de plus, peut s’harmoniser avec votre décoration. Nous vous avons déniché ce bon plan sur… Amazon ! L’enceinte est fournie avec un mois d’Amazon Music Unlimited, de quoi écouter des heures de musiques en streaming ! Elle est vendue au prix de 19,98 € (avec un mois d’Amazon Music Unlimited) au lieu de 69,98 € soit 71 % d’économie (- 50 €).

Alexa, joue Black in Black d’ACDC

Vous retrouverez dans l’Echo Dot de troisième génération l’assistant vocal Alexa. D’ailleurs, c’est l’enceinte connectée la plus vendue par Amazon ! Son design lui permet de se fondre dans votre salon ou cuisine. Cette troisième version de l’Echo Dot possède un hautparleur qui restitue un son plus qualitatif. Vous pourrez lier une seconde enceinte afin d’avoir un son stéréo lors de vos écoutes.

Vous pourrez contrôler l’Echo Dot grâce à votre voix grâce à diverses propositions. Défilez les musiques sur Amazon Music, Apple Music ou même Spotify sera un jeu d’enfant. Vous aimez écouter des livres audios ? C’est possible grâce à l’application Audible présente sur l’App Store et le Play Store. Il vous sera possible de passer un appel ou d’envoyer directement un SMS depuis l’Echo Dot. Très pratique lorsque vous aurez les mains dans la farine. En plus de ça, vous pourrez contrôler les appareils compatibles Alexa directement par l’enceinte connectée.

Nous vous disions plus haut dans l’article, que ce bon plan vous permet d’avoir Amazon Music Unlimited. Ce bon plan est disponible sous certaines conditions. Vous devrez vous abonner à Amazon Music Unlimited afin d’accéder à l’offre. Une fois inscrit, rien de plus simple, commandez votre Echo Dot et vous recevrez par la même occasion votre mois gratuit à Amazon Music Unlimited.

En bref, cette Echo Dot de troisièmes générations est superbe que ça soit au niveau des fonctionnalités, que du design. Elle offre un son plus riche que ses ainées et la possibilité d’avoir un son stéréo en jumelant les deux enceintes connectées. Ce bon plan vous permet d’acquérir l’Echo Dot ainsi qu’un mois à Amazon Music Unlimited, pour seulement 19,98 € au lieu de 69,98 € soit 50 € d’économie !