L’édition 2021 du CES sera une « All-Digital Experience »

L’épidémie de coronavirus aura eu raison, en 2020, de tous les rendez-vous historiques attendues par les amateurs de high-tech, d’automobiles, de jeux vidéo… E3, Salon Automobile de Genève, Apple Worldwide Developers Conference, Google I/O, aucun n’aura été en mesure de résister au COVID_19, et cette tendance semble devoir se propager également sur 2021. En effet, si le Salon de Genève a d’ores et déjà été annulé, voilà que le CES de Las Vegas, millésime 2021, est lui aussi touché.

Le CES 2021 remplacé par une « All-Digital Experience »

Inutile de réserver billets d’avion et hôtel pour le rendez-vous annuel de la tech à Las Vegas, puisque le CES 2021 sera proposé uniquement sous forme numérique. Du 6 au 9 janvier 2021, il sera donc possible de vivre l’expérience CES, depuis chez soi, la faute une nouvelle fois à l’épidémie de coronavirus qui ne permet pas de réunir des milliers de personnes au même endroit, ces derniers étant par ailleurs enclin à manipuler les nouveautés high-tech à venir.

« Face à la pandémie et aux préoccupations sanitaires mondiales croissantes concernant la propagation de COVID-19, il n’est tout simplement pas possible de réunir en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes à Las Vegas début janvier 2021 pour qu’elles se rencontrent et fassent des affaires en personne », a déclaré Gary Shapiro, président et directeur général du CTA. C’est pourquoi les organisateurs ont décidé d’opter pour une nouvelle formule entièrement numérique, avec CES en All-Digital Experience.

« Inscrivez la première semaine de janvier à votre agenda et soyez à l’affût d’autres nouvelles intéressantes sur le CES 2021. » explique Gary Shapiro. Ce dernier a évidemment l’intention de retourner à Las Vegas pour le CES 2022, avec la ferme volonté de vouloir combiner les meilleurs éléments d’un spectacle physique et numérique.

A voir maintenant comment se déroulera l’année 2021 en terme de salons, mais nombreux sont les organisateurs qui semblent vouloir se diriger vers une formule virtuelle pour optimiser la sécurité, et éviter tout risque d’annulation…