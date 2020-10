L’édition collector limitée de CyberPunk 2077 de nouveau en précommande avec les versions PS5 et Xbox Series X offertes

C’est sans doute l’un des jeux les plus attendus de cette année 2020. En développement depuis 2012, annoncé depuis janvier 2013, CyberPunk est un jeu qui aura connu un long et tumultueux développement. Œuvre du talentueux studio polonais CD Projekt Red (à qui nous devons l’adaptation en jeu vidéo de la licence The Witcher), CyberPunk s’inscrit dans un univers de science-fiction style « Cyberpunk » du jeu Cyberpunk 2020, un jeu de rôle sur table conçu par l’auteur américain Mike Pondsmith. Le jeu nous mènera dans la ville de Night City pour découvrir les aventures de « V » dans un monde futuriste rempli de danger.

C’est lors de l’E3 2019 à Los Angeles que la (première) date de sortie du jeu fut dévoilée avec une incroyable édition collector qui fut très vite en rupture de stock. Mais voilà que cette dernière est de retour en précommande avec les versions PS5 et Xbox Series X offerte !

PRÉCOMMANDE DE L’ÉDITION COLLECTOR DE CYBERPUNK 2077

PRÉCOMMANDE DE L’ÉDITION COLLECTOR DE CYBERPUNK 2077

Retour de cette incroyable édition collector (et limitée) de CyberPunk 2077 en précommande qui vous propose une multitude d’objets à collectionner, mais également de bonus à utiliser directement dans votre jeu. Mais ce n’est pas tout, pour toute précommande du jeu, vous aurez également les versions next-gen du jeu (PS5 et Xbox Series X) offertes sans frais supplémentaires.

Ainsi, la précommande de l’édition collector limitée de CyberPunk 2077 vous donne accès à :

L’énorme boîte collector aux couleurs du jeu dans laquelle est renfermée tout le contenu de cette édition

Une édition de CyberPunk 2077 sur PS4 (offert sur PS5) ou sur Xbox One (offert sur Xbox Series X)

Une statue de 25cm de « V » (le héros du jeu) en pleine cascade en moto

Un guide collector pour découvrir l’univers du jeu

Une carte collector de la ville du jeu

Des cartes postales collector de Night City

Des autocollants CyberPunk 2077

Une série d’autocollants « Stickerbomb »

Des écussons brodés

Des pin’s en métal

Un guide de la ville de Night City (scellé dans un sac de preuves)

Un porte clé en métal qui représente une voiture du jeu

Un steelbook collector

Un artbook rigide pour découvrir la conception du jeu

La bande-originale du jeu en version digitale

Un second artbook digital

Le livre original de CyberPunk 2077

Des fonds d’écrans

Un comic sur l’univers du jeu

PRÉCOMMANDE DE L’ÉDITION COLLECTOR DE CYBERPUNK 2077

CYBERPUNK 2077 EST GOLD

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

C’est officiel depuis quelques heures, le studio polonais l’a annoncé sur son compte Twitter : CyberPunk 2077 est Gold. Cela signifie donc que le jeu est terminé et qu’il sera bien à l’heure pour le 19 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. La version next-gen (offerte) arrivera en 2021.

PRÉCOMMANDE DE L’ÉDITION COLLECTOR DE CYBERPUNK 2077