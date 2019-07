[E3 2019] Nous avons vu l’incroyable Cyberpunk 2077 !

Annoncé en 2012 par CD Projekt Red, juste après la sortie de The Witcher 2 – Assassins of Kings (qui était seulement le deuxième jeu de leur carrière), CyberPunk 2077 a tout de suite provoqué beaucoup d’intérêt de la part des joueurs du monde entier. Une ambiance futuriste, qui rappelle les films Blade Runner, un jeu d’action à la GTA, mais également RPG. Bref, de nombreuses possibilités et CyberPunk 2077 avait tout d’un grand et ambitieux projet.

Entre temps, en 2015, c’est l’excellent The Witcher III Wild Hunt qui est arrivé sur PC, PS4 et Xbox One et qui a propulsé CD Projekt Red au sommet des développeurs qui font des jeux à part entière. Ainsi, leur projet annoncé en 2012 a pris beaucoup plus d’ampleur et d’intérêt, jusqu’à sa présentation officielle lors de l’E3 2018 où il a bluffé tout le monde.

Un an plus tard, CyberPunk 2077 est de retour, il est même prêt à se montrer et il fixe même sa date de sortie. Prévu pour le 16 avril 2020, le jeu du studio polonais entre dans sa dernière ligne droite. Nous avons eu la chance d’assister à une longue présentation de gameplay en compagnie des équipes de développement, et nous ne sommes pas déçus du voyage.

CyberPunk 2077 – Bienvenue à Night City

« Rendez-vous le mercredi 12 juin 2019, dans la meeting room 512 du hall ouest. Prévoyez une heure de votre temps pour découvrir Cyberpunk 2077« .

Avec toutes les choses qui ont été dites, toute la hype autour de ce titre, forcément que c’était l’un des jeux que nous attendions le plus. Il fut l’un des jeux les plus récompensés du salon en 2018 lors de sa première présentation, et en 2019 il fut clairement élu jeu du salon à l’unanimité. Cyberpunk 2077 n’est que le quatrième jeu (triple A seulement) du studio Polonais CD Projekt Red qui impressionne par sa montée en puissance précoce et par la qualité de ses titres. Mais jusqu’à maintenant, le studio s’est spécialisé dans une seule série, à savoir The Witcher et son univers bien particulier, médiéval, et surtout adaptation des romans d’Andrzej Sapkowski. Qu’en est-il du talent des équipes sur un tout nouveau genre ?

Et bien, même s’il faudra attendre le 16 avril 2020 avant d’avoir un avis définitif, cela s’annonce assez dingue. La démo commence par la création de notre personnage. Ce dernier s’appellera « V » que ce soit un homme ou une femme, ce sera à vous de le décider. Les développeurs de CD Projekt Red nous informent également qu’il sera possible de décider du passé de V (mercenaire, enfant de la rue, etc…), mais également de décider de son avenir à travers une multitude de choix à faire durant votre aventure.

Et ne prenez pas les choix à la légère, car dès le début de l’aventure vous allez être confronté à des choix relativement importants qui pourront d’ores et déjà changer le cours de l’histoire. Pour la création du personnage, RPG oblige, vous avez une multitude de choix pour vos compétences et atout. Mais également la possibilité de personnaliser votre apparence, choisir de laisser apparaitre ou non vos gadgets pour avoir l’air plus humain ou plus humanoïde ! Bref, terriblement classe.

Une fois la création de notre personnage faite, il est temps de sortir du bâtiment et de découvrir une partie de la ville de Night City. Pour cette fois, nous sommes de jour, dans le quartier de Pacifica, une ancienne station balnéaire de luxe avec hôtel, centre commercial et plus encore. Malheureusement, ce côté de la ville est un peu mis de côté, à l’abandon et n’est plus aussi classe qu’avant.

Nous devons nous rendre dans une boîte pour y retrouver Placide, notre contact qui a un job pour nous. Nous arrivons dans une boîte de nuit où tout semble tellement crédible et naturel. Les PNJ dansent, se parlent, se draguent, on à l’impression que chacun est à sa place et qu’il n’est pas là juste pour faire joli. Mais pas le temps de contempler le paysage, nous avons un rendez-vous.

Le monde de Cyberpunk 2077 est ultra-connecté. Vous pouvez interagir avec pratiquement tout. Et même pour les données des missions, c’est pareil. Notre contact Placide souhaite que nous allions à un endroit pour enquêter sur une affaire et trouver des réponses. Pour le lieu, les détails et autres infos, il souhaite connecter son ordinateur à notre cerveau pour le transfert des données.

C’est à vous de décider si vous êtes d’accord que l’on injecte quelconques données dans votre boîte crânienne ou non ! Cela fait partie des premiers choix importants. Si certains contacts seront honnêtes, d’autres pourraient en profiter pour essayer de vous pirater ! Pour cette fois, l’équipe de développement accepte et nous voilà partis pour notre nouvelle mission.

Cette fois, nous arrivons dans un lieu moins sympas. Nous sommes dans un endroit reculé de Night City, un endroit malfamé, avec plusieurs repaires de gangs. Nous entrons dans un centre commercial abandonné et tout de suite deux options s’offrent à nous. La possibilité de faire les choses en mode furtif, ou d’y aller en fonçant dans le tas.

Pour cette séquence, les équipes de CD Projekt Red ont décidé de faire les deux ! Dans un premier temps, l’option furtive est choisie. On avance doucement, en se faufilant derrière les murs et objets pour contourner nos ennemis. On use de nos talents de hackers pour détraquer les objets et mettre K.O. nos adversaires ! Par exemple, un dandy était en train de s’essayer à la musculation en soulevant du poids… Grâce à notre implant dans notre cerveau, nous avons pu hacker la machine et décupler le poids de cette dernière pour que le jeune homme se fasse littéralement écraser. Un de moins. Mais notez cependant que ce n’est pas une action obligatoire !En effet, CD Projekt Red à d’ores et déjà annoncé qu’il serait possible de faire CyberPunk 2077 d’un bout à l’autre sans tuer personne !

Au contraire, si vous souhaitez être sans pitié, vous pouvez foncer dans le tas. Et c’est ce que nous avons pu voir lors de cette séquence qui fut rejouée pour nous permettre de voir les deux approches. Cette fois, on a pu en prendre plein les yeux avec les séquences de shoot, les séquences au corps-à-corps et les combats à l’arme blanche. Chaque arme est différente, bien pensée, avec un sound-design bien travaillé. L’ensemble des effets sonores sont bien classe, mais celui des armes en particulier. Que ce soit des phases de tir à distance, ou des combats rapprochés à main nue ou avec une arme blanche, tout est classe et fluide et ça donne envie de nous plonger dedans !

Une fois cette séquence de gunfight passée, il est temps d’avancer et de nous confronter à de nouveaux ennemis qui sont eux beaucoup plus résistants et intelligents. L’IA n’hésitera pas à bouger sans cesse pour vous empêcher de rester à couvert, elle va essayer de vous pirater elle aussi. Tout comme dans la boîte de nuit avec les PNJ, l’IA ennemie semble très crédible. Elle discute entre elles, elle ne se contente pas de rester sur place, elle fait des rondes et lors des combats elle essaie vraiment de vous mener la vie dure ! Enfin un jeu avec une IA digne de ce nom ?

Vient la fin de la démo avec le face à face très attendu avec Johnny Sliverhand interprété par un certain Keanue Reeves qui a fait sensation lors de l’E3 2019 et la conférence Xbox. C’est au cours de cette rencontre que nous apprenons un élément important de l’histoire et de la présence de Keanue dans le jeu, une information que nous éviterons de vous partager pour ne pas gâcher votre plaisir lorsque vous découvrirez le jeu !

En bref, nous pouvons également dire que graphiquement CyberPunk 2077 est assez fou, en plus d’une multitude de détails à l’écran, le jeu propose une distance d’affichage assez impressionnante avec des textures de grande qualité. Alors oui, il est certain que la démo tournée sur un PC bien haut de gamme, mais on espère que lors de sa sortie l’année prochaine avec les derniers mois de développement, nous puissions avoir un rendu similaire ou assez proche.

Le jeu sera jouable intégralement en vue première personne (FPS) et proposera de la vue troisième personne uniquement pour les phases de conduites en voiture ou moto. Dans les véhicules, on pourra choisir pas mal de playlist pour conduire avec classe, et tout au long de notre aventure, nous gagnerons pas mal de points d’expérience (RPG oblige) pour améliorer notre personnage et ses quelques 12 branches de compétences différentes !

Vous l’aurez compris, cela fait deux ans que l’on nous vend CyberPunk 2077 comme un jeu assez incroyable et pour le moment, il en a tout l’air ! Genre innovant qui est tout de même assez peu mis en avant dans le jeu vidéo, souci du détail omniprésent, qualité graphique et sonore à la hauteur. CD Projekt Red pose ses ambitions. Il reste encore huit à neuf mois de développement pour les équipes pour peaufiner encore tout ça et travailler sur les autres projets.

Car oui, nous venons d’apprendre qu’en plus de cela, le studio travaillerait sur trois gros projets, dont un mode multijoueur, un nouveau jeu qui devrait arriver vite (on parle de 2021, et ce serait sans doute un mini-jeu comme le Gwent dans The Witcher III) et d’un autre projet encore secret. On sait également que des DLC sont déjà prévus, mais que ces derniers devraient être de la qualité de ceux de The Witcher III. Ce qui nous promet encore de nombreuses heures de jeux…

Une chose est sûre, il y’aura de quoi faire du côté du jeune et talentueux studio Polonais et nous avons hâte de voir ça et de vous en reparler !

