L’Édito du lundi : détourage intelligent, Apple Car Play et fil d’actu Facebook

Dans l’édito vidéo de cette semaine, nous revenons sur deux actualités et un sujet : le détourage intelligent de la dernière version de Photoshop, Apple Car Play et les premières conséquences du nouveau fil d’actualité Facebook.



L’intelligence artificielle est-elle aussi l’avenir des graphistes ? Va-t-elle les libérer des tâches les plus chronophages et fastidieuses afin qu’ils puissent se concentrer sur les missions plus créatives qu’aucun algorithme ne saura remplacer ? C’est ce que la nouvelle version de Photoshop pourrait laisser entrevoir, avec sa fonctionnalité de détourage automatique à base d’IA, qui sait faire la différence entre un sujet et le fond sur lequel il est placé.

Apple Car Play, le système pour connecter les voitures qui connecte surtout Apple. Assurément un argument de vente pour les constructeurs automobiles, mais en réalité une véritable déception. Le système est trop fermé, en conformité avec l’obsession d’Apple pour son écosystème propriétaire, ce qui va à l’encontre du précepte d’un système d’info-divertissement embarqué ouvert et intégré. De plus Apple Car Play fonctionne mal. Résultat, à bord de ma voiture, pour laquelle Apple Car Play avait été l’un des critères d’achat, je ne l’utilise pratiquement plus.

Et si le nouvel algorithme du fil d’actualité Facebook était finalement une bonne nouvelle pour les publishers ? Regagner des lecteurs et de l’attention, la vraie, c’est le défi que les medias pure players auront à relever avec leur « éviction » programmée du fil d’actualité Facebook. Je suis de ceux qui pensent désormais que cela représente peut-être une véritable opportunité pour retrouver un vrai lectorat, et non pas une sorte d’audience sans substance et sans saveur.

