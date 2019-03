Lenovo pourrait surenchérir avec un APN de 100 Mégapixels sur le Z6 Pro

Augmenter le nombre de pixels ne permet pas nécessairement de produire de meilleures photos. Mais cela peut aider les constructeurs à faire le buzz et à doper les ventes. Preuve en est, en lançant le Redmi Note 7 avec un capteur de 48 mégapixels sur le dos, le constructeur Xiaomi a énormément fait parler de lui.

Mais Lenovo pourrait surenchérir en présentant un smartphone avec un capteur de 100 mégapixels. C’est du moins ce qu’indique plusieurs médias, dont GizChina. D’après ce dernier, Chang Cheng, le vice-président du groupe Lenovo, aurait récemment publié un message sur le réseau social chinois Weibo dans lequel il évoque le Lenovo Z6 Pro en utilisant un hashtag qui signifie “un milliard de pixels” (soit 100 Mégapixels).

Des smartphones avec des capteurs de 100 mégapixels dès cette année ?

Bien entendu, pour le moment, cela est à prendre avec les pincettes d’usage. Mais un smartphone avec un capteur de 100 mégapixels serait tout à fait possible en 2019. Cela serait même inévitable.

Cette guerre des mégapixels est évoquée dans un article récemment publié par Business Insider India. D’après ce média, Judd Heape, senior director of product management chez Qualcomm, aurait prédit que les premiers smartphones avec des APN de 100 mégapixels arriveront avant la fin de l’année.

Pour que cela soit possible, il faut avoir les capteurs, mais également les SoC capables de gérer ceux-ci. Et justement, Qualcomm s’est déjà préparé aux smartphones dotés de capteurs de 100 mégapixels. Actuellement ses SoC Snapdragon 670, 675, 710, 712, 845 et 855 supporteraient ces capteurs de photos. D’ailleurs, récemment, la société a mis à jour les fiches techniques de ces plateformes afin que ces fiches reflètent cette possibilité.

