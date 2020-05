Lenovo présente deux nouvelles tablettes PC avec clavier Bluetooth

L’entreprise chinoise Lenovo vient d’ajouter deux nouveaux produits à sa gamme d’appareils sous Windows 10, à savoir le Yoga Duet 7i et l’IdeaPad Duet 3i. Ces deux nouveaux produits sont calqués sur les fameuses Microsoft Surface, à la seule différence que ces tablettes Lenovo sont automatiquement livrées avec un clavier Bluetooth.

Parmi ces deux nouveautés, le Yoga Duet 7i est le plus haut de gamme. Ce produit 2 en 1 embarque un processeur Intel Core i7 de 10e génération, ainsi qu’un GPU Intel Iris Plus. Par ailleurs, cette tablette PC propose la reconnaissance faciale via un capteur infrarouge, ainsi qu’un écran tactile IPS 2K de 13 pouces, et une autonomie de batterie estimée à 10,8 heures. De plus, le Yoga Duet 7i comprend par défaut un stylet permettant d’interagir facilement avec la tablette notamment sur des applications comme Adobe Illustrator.

Quant au Lenovo IdeaPad Duet 3i il est équipé d’un processeur Intel Pentium, d’un écran IPS Full HD de 10,3 pouces et de deux ports USB-C. Contrairement au plus de 10h d’autonomie du Yoga Duet 7i, l’IdeaPad Duet 3i propose une autonomie plus faible de 7h en une seule charge. Quoiqu’il en soit, ils sont tous les deux équipés d’un clavier détachable, et c’est la première fois que Lenovo propose un tel système. En plus de cela, le support de l’écran lorsqu’il est déplié rappelle grandement celui de la superbe Surface Pro de Microsoft.

Pour le Yoga Duet 7i qui devrait sortir dès le mois prochain, il faudra compter environ 1199 euros. Tandis que l’IdeaPad Duet 3i lui sera bien plus abordable et devrait être disponible à partir 429€. Par ailleurs si vous êtes à la recherche de ce genre de produit nous sommes actuellement pleine période de French Days et de nombreux revendeurs jouent le jeu en proposant de superbes réductions sur des milliers d’articles. Pour l’occasion nous avons concocté plusieurs guides afin de vous présenter les offres les plus incroyables.