L’EPA réfute les propos d’Elon Musk concernant les tests sur le Model S de Tesla

L’EPA a réalisé des tests d’autonomie sur le Model S de la marque Tesla et contrairement aux messages martelés par la marque, son modèle n’atteindrait pas les 400 miles (644 Km) d’autonomie. D’après l’expérience, l’agence révèle que l’autonomie du véhicule a atteint 391 miles, soit un chiffre inférieur à celui annoncé.

Elon Musk a réagi en indiquant que l’agence n’avait pas réalisé les tests en conditions optimales, qu’elle avait laissé une portière ouverte et les clés à l’intérieur lors de l’arrêt, poussant ainsi la voiture à passe en mode « attente conducteur » et à consommer plus d’énergie. Selon lui, cet oubli aurait entraîné une perte d’autonomie de 2%.

Mais la réponse ne s’est pas fait attendre et l’agence maintient que les conditions du test étaient normales et qu’aucune portière n’a été laissée ouverte. « Nous pouvons confirmer que l’EPA a correctement testé le véhicule, que la porte était fermée et nous serions heureux de pouvoir discuter de tout problème technique avec Tesla, comme nous le faisons régulièrement avec tous les constructeurs automobiles. » déclare l’agence

Une autonomie inférieure à celle annoncée et un marché très concurentiel

L’EPA aurait évalué l’autonomie du Model S à 391 miles. Ce qui en d’autres termes signifie que la marque aurait légèrement surévalué l’autonomie de son véhicule pour faire face aux autres modèles présents sur le marché.

Sur ce marché très concurrentiel, la barre symbolique des 400 miles d’autonomie est effectivement très importante. Les autres grands acteurs du secteur arrivent à des résultats supérieurs ou équivalents à cette distance. Parmi eux la Lucid Air atteint les 400 miles sur route et le Model 3 de Xpeng qui atteint les 706 km.

Lors des l’annonce des résultats de Tesla, Elon Musk avait évoqué son souhaite de refaire les tests avec l’EPA dès que les restrictions liées à la pandémie seront levées.