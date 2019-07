Les anciens fans de BlackBerry vont adorer ce smartphone

À un moment où tous les smartphones tendent à se ressembler, la marque Unihertz tente de sortir du lot avec ce modèle assez particulier qui semble inspiré du BlackBerry Passport.

Pour rappel, le Passport était un peu le smartphone de la dernière chance de BlackBerry, avant qu’il ne décide d’abandonner son propre système d’exploitation mobile pour basculer vers Android (puis d’abandonner totalement les smartphones, au profit d’un modèle de vente de licences à d’autres constructeurs).

De ce fait, l’appareil avait tout pour plaire, notamment aux amoureux du clavier physique, mais il tournait malheureusement sous BlackBerry 10 et n’avait pas l’écosystème nécessaire pour rivaliser avec les smartphones sous Android.

La bonne nouvelle, c’est que si vous avez aimé le design du BlackBerry Passport mais que vous aviez préféré que celui-ci tourne sous Android, le smartphone Titan de la marque Unihertz est peut-être l’appareil idéal pour vous.

Très peu connue, cette marque est en train de faire les titres de la presse high-tech grâce à ce projet « Titan ». En substance, il s’agit d’un smartphone équipé d’un écran carré (LCD, 4,5 pouces, 1440*1440) comme celui du Passport et d’un clavier physique. L’appareil est également supposé être ultrarésistant aux chocs et résistant à l’eau. D’après notre confrère Android Authority, le constructeur aurait aussi prévu d’utiliser une énorme batterie de 6 000 mAh. Enfin, des fonctionnalités comme le déverrouillage par reconnaissance faciale, le NFC ou la recharge sans fil sont également évoquées.

Mais pour le moment, beaucoup de caractéristiques ne sont pas encore connues. En effet, ce smartphone n’est pas encore disponible, mais le constructeur envisage de lancer celui-ci via une campagne de financement participatif.

