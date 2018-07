L’agence We Are Social et Hootsuite ont mis à jour leur Digital Report 2018 qui contient les derniers chiffres et tendances du digital, du social media, du mobile et du e-commerce.

Le dernier rapport trimestriel 2018 de Hootsuite et We Are Social révèle quelques changements dans le digital, le social et le mobile ces trois derniers mois.

Les effets de la Coupe du Monde 2018

On s’en doutait un peu mais avec la Coupe du Monde 2018 en Russie, les recherches Google liées à la Coupe du Monde ont explosé avec des volumes de requêtes internationales en hausse de 2 000% par rapport à cette même période l’an dernier. Parmi les joueurs, c’est Neymar Jr qui a enregistré la plus forte croissance du nombre de fans sur Instagram, avec 10 millions de nouveaux abonnés depuis avril. Cristiano Ronaldo (dans le top 3 des comptes Instagram les plus suivis avec 136 millions d’abonnés) a vu son profil faire un bond de 6,7 millions de nouveaux abonnés, détrôné par Léo Messi, qui a attiré 7,7 millions de nouveaux fans sur la même période.

La voix se fait entendre

L’utilisation de la recherche et des commandes vocales se développent dans le monde entier, notamment en Asie qui connaît la plus forte progression de ces usages. (l’Indonésie arrive en tête du classement, avec 49% des internautes qui ont déjà utilisé cette fonctionnalité). Ce sont les personnes les plus jeunes qui sont susceptibles d’utiliser la voix. Les chiffres varient fortement d’un pays à l’autre, notamment dû aux habitudes de l’écrit et aux normes culturelles. En effet, selon les pays, les habitants seront probablement plus ou moins à l’aise pour donner de la voix dans les lieux publics (au Japon, il est encore interdit de téléphoner dans les transports publics vs en Chine, où les habitants sont déjà habitués à « parler » à leurs appareils en public avec le succès de WeChat).

Les autres infos

Facebook a vu les clics de ses publicités chuter de 20% ces trois derniers mois.

de 20% ces trois derniers mois. Le nombre d’internautes dans le monde est aujourd’hui de 4,1 milliards de personnes (54% de la population mondiale) ; un chiffre qui a augmenté de 8% en un an, boosté par l’accélération de l’accès à internet en Afrique et en Asie du Sud. (une moyenne de 10 nouveaux utilisateurs par seconde).

Plus de 3,3 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux chaque mois (328 millions de nouveaux utilisateurs ces 12 derniers mois). Au moins 92% d’entre eux y accèdent via des appareils mobiles.

La montée en puissance de YouTube : la plateforme de vidéo semble combler l’écart avec Facebook et compte désormais plus de 1,9 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde.

Seule grande plateforme sociale occidentale non bloquée en Chine, LinkedIn compte là bas 41 millions d’utilisateurs.

Les jeux représentent la majeure partie du classement des applications mobiles en terme de chiffre d’affaires… mais Netflix et Tinder tirent aussi leur épingle du jeu en se positionnant dans le TOP 10.

Pour voir le rapport en détail, c’est par ici.