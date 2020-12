Les documents « secret défense » ont maintenant leur service de cloud spécial

Le cloud computing est largement dominé par Microsoft, Amazon et Google, toutefois, qui de ces trois géants peut prétendre proposer une offre ultra sécurisée pour stocker des données sensibles ? Microsoft vient tout juste de dévoiler une nouvelle offre nommée Azure Government Top Secret, qui vise proposer aux autorités un lieu de stockage ultra sécurisé quasi inviolable. Microsoft propose déjà des services dans cette même lignée, que ce soit Azure Government ou encore Azure Government Secret.

Un cloud hautement sécurisé.

À en croire l’annonce de Microsoft, la nouvelle offre Azure Government Top Secret a été développée pour répondre aux « besoins des agences gouvernementales des États-Unis et des partenaires utilisant des données classées Secret Défense aux États-Unis ». Ce cloud est basé sur une architecture similaire à ce que Microsoft Azure a l’habitude de commercialiser. Toutefois, la firme de Redmond a optimisé au maximum la sécurité tout en permettant un accès rapide à une information confidentielle. Sur son blog, Microsoft déclare que cette nouvelle offre est conçue pour les solutions IaaS (infrastructure as a service), PaaS (Platform as a service), SaaS (Software as a service) et marketplace.

Microsoft déclare au sujet de sa nouvelle formule : « Azure Government a reçu le plus grand nombre de certifications de conformité parmi les fournisseurs cloud du marché ». Il faut dire que la société américain s’en est donné les moyens. Microsoft a longuement collaboré avec le département américain de la Défense et diverses autres agences gouvernementales pour mettre au point ce cloud hautement sécurisé.

