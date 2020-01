Les employés de Netflix seraient parmi les plus heureux au travail selon une étude

Êtes-vous heureux sur votre lieu de travail actuellement ? C’est la question qu’a posée Blind, l’application qui réunit trois millions de professionnels aux États-Unis, à ses membres. Menée à l’échelle du pays, ce sondage a recueilli les réponses de 10 000 employés qui travaillent pour de grandes entreprises.

En tête de ce classement, on trouve les salariés de Netflix qui se sont déclarés heureux au travail à 86 %. De nombreuses autres entreprises de la Tech figurent parmi les quinze premières de ce palmarès. Google se classe 4ème, Tesla occupe la cinquième place, Facebook se place 8ème, LinkedIn est en 10ème position.

« Tout le monde n’est pas fait pour travailler chez Netflix »

À en croire Blind, cette dominance n’est pas du tout le fruit du hasard. Les perspectives de carrière au sein d’une entreprise joueraient à plein dans l’engagement et la fidélisation des employés. Or, les entreprises citées dans le classement figureraient parmi celles qui laissent espérer une belle évolution à leurs collaborateurs.

Blind a ainsi demandé aux salariés d’évaluer leur compagnie sur les perspectives de carrières qu’elle leur proposait. Cette fois Netflix arrive en quinzième position mais figure toujours bel et bien dans le classement. On retrouve également Facebook à la 4ème place ou encore Google en 7ème position.

Ce sondage va en tout cas à contre-courant des idées reçues concernant Netflix et le bien-être de ses employés. En 2017, un billet publié sur le site du géant du streaming (toujours accessible ici) avait en effet quelque peu surpris les observateurs. Comme le note Les Échos, la culture d’entreprise ne fait pas vraiment dans les sentiments. La société explique ainsi sans détour : « Quand un collaborateur n’est plus performant, on s’en sépare ». Violent certes, mais « quand on veut changer le monde, et innover, on ne garde que les meilleurs ».

Dès lors, les futurs collaborateurs sont prévenus, lorsque l’on vient chez Netflix, ce n’est pas « pour se construire une carrière tranquille ». Un salarié interrogé par nos confrères confiait pourtant apprécier sa totale liberté de travail « qui lui procure beaucoup plus de plaisir ».