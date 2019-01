Les films de super-héros Marvel sont là pour durer…

Cela fait désormais plus de 10 ans qu’on mange des films de super-héros chez Marvel. Depuis le premier Iron-Man, le MCU nous bluffe en proposant une capacité à se renouveler qui ne semble pas être entamée. Mais, au bout d’un moment, on peut craindre que le phénomène s’essouffle. Que le MUC souffre de la disparition des personnages iconiques, remplacés par des héros moins connus. Un débat qui n’existe pas selon Kevin Feige. Le patron de Marvel s’est confié à Variety sur le sujet.

Non seulement il n’y a pas eu cette « lassitude du super-héros » dont tout le monde me parle depuis des années, même avant Iron Man, mais en plus on vient de faire notre meilleure année. Notre instinct nous a toujours guidé et les succès que nous avons nous ont juste encouragés à suivre encore davantage notre instinct.