Les internautes continuent de trop négliger leurs mots de passe

Le problème ne date pas d’hier mais rien ne change. Il y a quelques mois, nous vous parlions de cette étude menée par Microsoft. Les chercheurs de l’entreprise ont analysé une base de données comprenant plus de 3 milliards de comptes. Parmi ceux qui ont connu une divulgation, 44 millions n’ont pas tenté de modifier leurs noms d’utilisateurs ou leur mots de passe. Le problème est d’autant plus grand que de nombreuses personnes utilisent les mêmes informations de connexion sur plusieurs plateformes.

Même en cas de changement, les mots de passe restent trop faibles

Un nouvel exemple vient illustrer de manière encore plus nette le peu d’intérêt que portent une bonne partie des internautes aux questions de cybersécurité. Des scientifiques du Security and Privacy Institute de l’Université Carnegie Mellon ont pu consulter un ensemble de données très instructives. Concrètement 249 personnes ont donné leur accord pour que leurs informations soient collectées entre janvier 2017 et décembre 2018. Elles comprenaient leurs données de connexion, les mots de passes utilisés pour se connecter aux sites Web et stockés sur leurs navigateurs.

Sur ce total, 63 ont étaient inscrits sur des sites qui ont exposé les données de leurs utilisateurs. Les scientifiques notent que seulement 21, soit 33 % de ce total, ont par la suite modifié leurs mots de passe.

Ils relèvent également que ces derniers ont opté pour des mots de passe assez faibles. Seulement neuf ont choisi un mot de passe plus complexe, tandis que les 14 autres ont repris un mot de passe similaire ou moins élaboré. La plupart reprenaient la base du précédent en y apportant une infime transformation.

Selon les auteurs, les gens ne sont pas suffisamment formés à ces enjeux et la faute incombe aussi en partie sur les services qui ont été piratés et ne fournissent pas assez de conseils aux victimes potentielles.

Pour sécuriser de manière optimale vos données, l’utilisation de l’authentification multifactorielle ou d’un gestionnaire de mots de passe sécurisé sont des solutions adaptées. Vous pouvez aussi opter pour un VPN et vous pouvez retrouver le guide que nous vous avons concocté à ce sujet.